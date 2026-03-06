Bitcoin: Επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος και τα $70.000 – Απώλειες και στα Alts

Το Bitcoin σημειώνει νέες απώλειες την Παρασκευή 6/3, εισερχόμενο εκ νέου στη ζώνη των 70.000 δολαρίων, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις τιμές του πετρελαίου και οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό ενόψει της ανακοίνωσης των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ αργότερα σήμερα.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα διαπραγματεύεται οριακά πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο στήριξης των 70.000 δολαρίων, παρουσιάζοντας απώλειες 3,85% αφού νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα δεν κατάφερε να διατηρήσει την άνοδο έως τα 74.000 δολάρια, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης υποχώρησης των επενδύσεων υψηλού ρίσκου.

Την Τετάρτη το Bitcoin ξεπέρασε προσωρινά αυτό το επίπεδο, φτάνοντας έως τα 74.000 δολάρια, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρηθεί σε αυτή τη ζώνη χαμηλής ρευστότητας και υποχώρησε εκ νέου, ακολουθώντας την πτώση των αμερικανικών μετοχών.

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδήγησε την τιμή του πετρελαίου στα 85 δολάρια το βαρέλι, με το Brent να καταγράφει άνοδο περίπου 42% από τις αρχές του έτους. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν, έχει οδηγήσει τους επενδυτές να επανεξετάσουν τις προοπτικές του πληθωρισμού στην Ευρώπη.

Οι αγορές χρήματος πλέον προεξοφλούν ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που αποτελεί σημαντική ανατροπή σε σχέση με τις προηγούμενες προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων το 2025.

Η άνοδος των επιτοκίων συνήθως ασκεί πιέσεις στο Bitcoin και στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε πιο ασφαλή περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν αποδόσεις χωρίς τη μεταβλητότητα των επενδύσεων υψηλού κινδύνου.

Η αγορά φαίνεται να βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης, καθώς το ανοιχτό ενδιαφέρον (open interest) στο Bitcoin αυξήθηκε στα 16,16 δισ. δολάρια, από 15 δισ. δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα, ένδειξη επιστροφής της κερδοσκοπικής δραστηριότητας.

Απώλειες για τα Alts – Διασώζονται Tron & Leo

Την ίδια στιγμή, και η αγορά των altcoins εμφανίζει σημάδια αδυναμίας την τελευταία εβδομάδα. Αν και παρουσίασε μικρή ανάκαμψη, την Παρασκευή τα κυριότερα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα εμφανίζουν σημαντικές απώλειες. Το Ethereum που τις προηγούμενες ημέρες ακολουθούσε την άνοδο του Bitcoin, τώρα το ακολουθεί και στις απώλειες με 4,03% στα 2.052,35 δολάρια, το XRP εμφανίζει απώλειες 3,34% στα 1,39 δολάρια, το Solana με πτώση 5,59% κινείται στα 86,85 δολάρια και το Dogecoin εμφανίζει απώλειες 3,05% στο 0,09326 δολάριο.

Ελάχιστα alts παρουσιάζουν θετική εικόνα με σημαντικότερα τα TRON με άνοδο 1% στο 0,2869 δολάριο και το LEO Token με άνοδο 0,63% στα 9,05 δολάρια.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα ανάλυσης Santiment, ο δείκτης κοινωνικού ενδιαφέροντος δείχνει ότι το επενδυτικό κλίμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα πιο κρυπτονομίσματα βρίσκεται σχεδόν στο χαμηλότερο επίπεδο.