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Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία
Ειδήσεις
14:33 - 16 Αυγ 2026

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

Reporter.gr Newsroom
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Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε ένα ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία, στο δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στον εναέριο χώρο της Συμμαχίας μέσα σε τρεις ημέρες.

Ένα μαχητικό F-18, που συμμετείχε σε αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, κατέρριψε το drone που παραβίασε παράνομα τον εθνικό εναέριο χώρο της Ρουμανίας. Πρόκειται για το τέταρτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίπτεται πάνω από τη χώρα φέτος, ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου του ΝΑΤΟ, ο συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού Martin O’Donnell, δήλωσε ότι η Συμμαχία βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή και είναι έτοιμη να προστατεύσει τον εαυτό της από οποιαδήποτε απειλή.

«Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό της Κυριακής εξακολουθούν να διερευνώνται, αλλά το drone φαίνεται να είναι ρωσικό», είπε.

Η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα 614 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει αναφέρει επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έχει επίσης αναφέρει την παρουσία ναρκών που παρασύρονται στη Μαύρη Θάλασσα, σε περιοχές όπου βρίσκονται σημαντικές εμπορικές και ενεργειακές οδοί.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δεν διευκρίνισε την προέλευση του drone, αναφέροντας ότι εντοπίστηκε από ραντάρ καθώς εισερχόταν στη χώρα από τη γειτονική Μολδαβία, περίπου 24 χιλιόμετρα βόρεια της νοτιοανατολικής ρουμανικής πόλης Galați.

Το F-18, το οποίο ανήκει σε ισπανικό απόσπασμα του ΝΑΤΟ που έχει αναπτυχθεί στη Ρουμανία, «ήρθε σε επαφή με τον στόχο μέσω ραντάρ και έλαβε άδεια να προχωρήσει σε εμπλοκή», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Πρόσθεσε ότι το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια στις 05:01 τοπική ώρα (02:01 GMT).

Το υπουργείο ανέφερε ότι θραύσματα του κατεστραμμένου drone φαίνεται να έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή μεταξύ δύο χωριών.

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