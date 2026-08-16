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Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop
Magazino
14:59 - 16 Αυγ 2026

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα (16/8/2026) η Madonna Louise Ciccone γίνεται 68 – λίγη σημασία έχει, όμως. Με τον τελευταίο δίσκο της, CONFESSIONS ΙΙ, απέδειξε ότι έχει μεγαλύτερη φαντασία, δημιουργικότητα, διάθεση για πειραματισμό από τους περισσότερους, νεότερους συναδέλφους της και μας χάρισε έναν από τους καλύτερους dance pop δίσκους της χρονιάς.

Ήμουν μόλις έντεκα ετών όταν η Madonna ήρθε στην Ελλάδα για την πρώτη (και τελευταία) συναυλία της στην Αθήνα, με τη Robyn (να ένα line-up βγαλμένο από τα πιο τρελά pop όνειρα), στο πλαίσιο του Sticky & Sweet Tour, το μακρινό 2008. Από τότε, θυμάμαι λίγα πράγματα. Πρώτον την αγανάκτησή μου που έχασα τη συναυλία εξαιτίας των πανάκριβων εισιτηρίων – νομίζω τα πιο φθηνά ήταν κοντά στα 80 ευρώ, ένα τρελό ποσό για την εποχή (και για σήμερα, τώρα που το σκέφτομαι). Αυτό που επίσης θυμάμαι ήταν ο χαμός που επικρατούσε στα πάνελ της “κιτρινόχρυσης” εκείνης εποχής της ελληνικής TV, που αντιμετώπιζαν την Madonna με τον κλασικό, κίτρινο τρόπο τους. Τα αστειάκια για την ηλικία της πήγαιναν και έρχονταν, υπονοώντας ότι είναι πολύ “μεγάλη” για τέτοια ρούχα, για τέτοια show. Εν τω μεταξύ, η Madonna τότε ήταν 50 ετών.

Βέβαια, τους φωστήρες της ελληνικής τηλεόρασης είχαν προλάβει δεκαετίες νωρίτερα, τα αμερικανικά tabloids. Μόλις στα 35 της, την αποκαλούσαν “γιαγιά”! Ήταν το 1993, οταν η Madonna όργωνε τον κόσμο με το The Girlie Show Tour, έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του τότε αμφιλεγόμενου δίσκου της “Erotica”. Προφανώς, δεν άρεσε το γεγονός ότι μια γυναίκα μετά τα τριάντα, ένιωθε όμορφα με την εικόνα της, τη σεξουαλικότητά της, με τον εαυτό της σε τελική ανάλυση. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να τη μειώσουν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr

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