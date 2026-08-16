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Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:18 - 16 Αυγ 2026

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

Νίκος Λιβανός
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Νέο Audi Q3: δύο νέα προνομιακά πακέτα εξοπλισμού διευρύνουν τις δυνατότητες εξατομίκευσης.

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3, παρουσιάζοντας δύο νέα προνομιακά πακέτα εξοπλισμού: το S Design, που αναδεικνύει τον δυναμικό και σπορ χαρακτήρα του μοντέλου, και το Lounge, που ενισχύει την άνεση και την premium εμπειρία στο εσωτερικό.

Σε συνδυασμό με το ήδη διαθέσιμο πακέτο Premium, τα νέα πακέτα δημιουργούν ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών. Παράλληλα, προσφέρονται σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε σχέση με τη μεμονωμένη επιλογή των επιμέρους στοιχείων, με το συνολικό οικονομικό όφελος να φτάνει έως τις 6.540 ευρώ, ανάλογα με τον κινητήρα, την έκδοση αμαξώματος και τον συνδυασμό των πακέτων.

  • S Design: έμφαση στον σπορ χαρακτήρα

Το νέο πακέτο S Design ενισχύει τη δυναμική παρουσία του Audi Q3, με στοιχεία που αναδεικνύουν τη σχεδιαστική του ταυτότητα και τον σπορ προσανατολισμό του.

Περιλαμβάνει:

  • Εξωτερικό S line
  • Πακέτο Black Exterior
  • Σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι δύο ακτίνων, επίπεδο στο επάνω και κάτω μέρος, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων
  • Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, σε σχέδιο πέντε βραχιόνων και απόχρωση Platinum Grey, με ελαστικά 255/45 R19 και δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης

Το πακέτο S Design μπορεί να συνδυαστεί τόσο με το Premium όσο και με το Lounge.

  • Lounge: άνεση και premium ατμόσφαιρα

Το νέο πακέτο Lounge αναδεικνύει τον premium χαρακτήρα του Audi Q3, δημιουργώντας ένα πιο φωτεινό, άνετο και ήσυχο εσωτερικό περιβάλλον.

Περιλαμβάνει:

  • Ηλεκτρική πανοραμική γυάλινη οροφή
  • Φιμέ πίσω παρμπρίζ και πίσω πλευρικά παράθυρα
  • Εμπρός πλευρικά παράθυρα με ηχομονωτικό κρύσταλλο

Το πακέτο Lounge μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τα πακέτα Premium και S Design.

  • Premium: ολοκληρωμένος εξοπλισμός άνεσης και αισθητικής

Το ήδη διαθέσιμο πακέτο Premium συμπληρώνει τις νέες επιλογές, προσφέροντας μεταξύ άλλων μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ηλεκτρική ρύθμιση μέσης για τα εμπρός καθίσματα, σπορ καθίσματα, Ambient Lighting Plus και διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού από αλουμίνιο Cross-Brushed Matt.

Τα τρία πακέτα μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα ή να συνδυαστούν μεταξύ τους, επιτρέποντας σε κάθε πελάτη να διαμορφώσει το Audi Q3 σύμφωνα με το προσωπικό του στιλ και τις προτεραιότητές του.

Τα νέα προνομιακά πακέτα είναι διαθέσιμα για το Audi Q3 SUV και το Audi Q3 Sportback, στις εκδόσεις TFSI Hybrid, TDI, TDI quattro και e-hybrid.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές και το οικονομικό όφελος ανά έκδοση και συνδυασμό πακέτων περιλαμβάνονται στη συνοδευτική παρουσίαση.

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