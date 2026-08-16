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O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:01 - 16 Αυγ 2026

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Νίκος Λιβανός
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Με τον θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού Carlos Sainz Sr. να αναλαμβάνει το πηδάλιο του κορυφαίου σπορ μοντέλου της αμερικανικής εταιρείας, η Ford Mustang GTD -η πιο προηγμένη και τεχνολογικά εξελιγμένη Mustang παραγωγής που έχει δημιουργηθεί ποτέ από την Ford- βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μοναδικής εμπειρίας στη νέα πίστα MADRING της Μαδρίτης.

Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο WRC και νικητής του Dakar Rally είχε την ευκαιρία να «εξερευνήσει» τη χάραξη της νέας πίστας της Formula 1, η οποία βρίσκεται ακόμη σε φάση προετοιμασίας, πραγματοποιώντας μια πρώτη αξιολόγησή της πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD. Αν μη τι άλλο, η συγκεκριμένη δοκιμή αποτέλεσε μια μοναδική συνάντηση ανάμεσα σε έναν από τους κορυφαίους οδηγούς αγώνων όλων των εποχών και ένα σπορ αυτοκίνητο που μεταφέρει στα μοντέλα παραγωγής της Ford την τεχνολογία που έχει αποκτήσει η εταιρεία στις πίστες και τις αγωνιστικές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει ανά τον κόσμο.

Ford Mustang GTD: Ένα αγωνιστικό με πινακίδες κυκλοφορίας

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Η Ford Mustang GTD αποτελεί την κορυφαία έκφραση της φιλοσοφίας Mustang, συνδυάζοντας τεχνολογίες που έχουν εξελιχθεί στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τη δυνατότητα καθημερινής χρήσης στο δρόμο. Το αμερικάνικο κουπέ διαθέτει αμάξωμα από ανθρακονήματα, ενεργή πίσω αεροτομή και προηγμένες αεροδυναμικές λύσεις, στοιχεία που αποδεικνύουν τον καθαρόαιμο προσανατολισμό του.

Κάτω από το καπό του βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας V8 με χωρητικότητα 5,2 λίτρων που αποδίδει 826 PS, ένα σύνολο που προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις και μεταμορφώνει τη Mustang GTD σε ένα πραγματικό αυτοκίνητο υπερ-υψηλών επιδόσεων για χρήση τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα.

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