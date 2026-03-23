Bitcoin: Προσπάθεια ανάκαμψης και διατήρησης στα $70.000, μετά το χαμηλό δύο εβδομάδων

Η διόρθωση της τιμής του Bitcoin από την Κυριακή επιδεινώθηκε τις τελευταίες 12 ώρες, καθώς το περιουσιακό στοιχείο υποχώρησε την Δευτέρα 23/3 κάτω από τα $67.500 για πρώτη φορά από τις 9 Μαρτίου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο. Πάντως, το μεσημέρι της Δευτέρας 23/3 προσπαθεί να ανακάμψει προσεγγίζοντας τα 70.000 δολάρια.

Η προηγούμενη επιχειρηματική εβδομάδα ξεκίνησε αρκετά διαφορετικά για το bitcoin. Το περιουσιακό στοιχείο βρισκόταν γύρω στα $70.500 μετά το Σαββατοκύριακο, αλλά γρήγορα ξεπέρασε την αντίσταση των $74.000 και έφτασε σε εξάβδομαδιαίο υψηλό στα $76.000 το πρωί της Τρίτης. Αυτή η εντυπωσιακή άνοδος σταμάτησε αμέσως εκεί, αλλά το BTC παρέμεινε γύρω από τα $74.000 έως την Τετάρτη.

Υποχώρησε τις ώρες πριν τη δεύτερη φετινή συνεδρίαση της FOMC στα $71.000, ανέκαμψε στα $72.000 όταν η Fed άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα, αλλά ξαναέπεσε μετά τον «γεράκο» λόγο του Powell. Το χαμηλό σημειώθηκε στα $69.000, αλλά το bitcoin κατάφερε να ανακάμψει πάνω από τα $70.000 το Σαββατοκύριακο.

Άγγιξε ακόμη τα $71.000 το πρωί της Κυριακής, αλλά στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε την τελευταία του σειρά απειλών κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα το κρυπτονόμισμα να καταρρεύσει κοντά στα $68.000 στις περισσότερες ανταλλακτικές πλατφόρμες.

Οι αρκούδες το έριξαν ακόμη περισσότερο σήμερα νωρίς, και το bitcoin υποχώρησε σε χαμηλό δύο εβδομάδων, λίγο κάτω από τα $67.500. Το μεσημέρι της Δευτέρας, ώρα σύνταξης του άρθρου, έχει ανακάμψει πάνω από τα $70.000 και πιο συγκεκριμένα στα $70,329.55 παρουσιάζοντας άνοδο 3,05% , με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς – όμως - να μειώνεται στα $1,36 τρισεκατομμύρια και την κυριαρχία του απέναντι στα altcoins να παραμένει στο 56,4% στο CoinGecko.

Tα altcoins ακολουθούν το BTC- Το SIREN αποτελεί το νέο «αγαπημένο» των επενδυτών

Τα περισσότερα μεγαλύτερα altcoins ακολούθησαν την ίδια πορεία, σημειώνοντας απώλειες 2-3% μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, αν και το μεσημέρι της Δευτέρας γίνεται προσπάθεια ανάκαμψης. Το SIREN, ωστόσο, συνεχίζει να κινείται σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες.

Οι τελευταίες ημέρες ανήκουν ολοκληρωτικά στο altcoin με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη που λειτουργεί στο BNB Chain. Το SIREN συνεχίζει να σημειώνει απίστευτα κέρδη, συμπεριλαμβανομένης μιας ακόμη διψήφιας ανόδου τις τελευταίες 24 ώρες. Είναι αυξημένο κατά 1.230% μηνιαίως και σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από $3,60 νωρίτερα σήμερα, πριν υποχωρήσει ξανά στα $3.

Τα μεγαλύτερα altcoins σημείωσαν σημαντικές απώλειες πριν ξεκινήσει η προσπάθεια ανάκτησης των κερδών τους το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο πλαίσιο αυτό, το ETH παρουσιάζει άνοδο 4,03%, το XRP άνοδο 2,03%, το SOL στο +3,07%, το DOGE στο +2,14% και το ADA στο +2,13%.

Στον αντίποδα, το Hype συνεχίζει πτωτικά κατά 0,83% όπως και το Tron με πτώση 0,74%, το ICP και άλλα μικρότερα alts.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων δυσκολεύεται να παραμείνει πάνω από $2,4 τρισεκατομμύρια στο CoinGecko, μειωμένη κατά $200 δισεκατομμύρια από το υψηλό της προηγούμενης Τρίτης.