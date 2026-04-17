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«Χτύπημα» για το δολάριο το άνοιγμα του Ορμούζ – Εξανεμίστηκαν τα κέρδη του πολέμου
Νομίσματα
17:57 - 17 Απρ 2026

«Χτύπημα» για το δολάριο το άνοιγμα του Ορμούζ – Εξανεμίστηκαν τα κέρδη του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Το δολάριο έχασε πλήρως τα κέρδη που είχε σημειώσει με την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν, μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον «πλήρως ανοικτά» για τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα, γεγονός που περιόρισε περαιτέρω τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.  

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot κατέγραψε πτώση 0,5%, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου και συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται προς την εκεχειρία και τις προοπτικές ευρύτερων διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι η διέλευση εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό επιτρέπεται για όλη τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Στην αρχή των εχθροπραξιών, το αμερικανικό νόμισμα είχε ενισχυθεί, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλέστερες επιλογές και οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν. Πλέον, όμως, καταγράφεται στροφή προς άλλα νομίσματα, καθώς η αποκλιμάκωση της έντασης και η πτώση του ενεργειακού κόστους, σε συνδυασμό με τα σημάδια διάθεσης για συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αλλάζουν το επενδυτικό τοπίο.

«Η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια αρχίζει να υποχωρεί», σημειώνει στο Bloomberg η Τζαγιάτι Μπαραντβάτζ, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος στην TD Securities, εξηγώντας ότι αυτός είναι και ο λόγος για την αποδυνάμωση του δολαρίου.

Οι πρόσφατες εξελίξεις αναδεικνύουν την έντονη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τις αγορές συναλλάγματος κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, με παράγοντες όπως οι δασμοί και οι μεταβολές στην εξωτερική πολιτική να επηρεάζουν έντονα το επενδυτικό κλίμα.

Παρά την αποκλιμάκωση, οι συνθήκες γύρω από την εκεχειρία παραμένουν εύθραυστες, γεγονός που σημαίνει ότι οι αγορές θα εξακολουθήσουν να επηρεάζονται από την ειδησεογραφία το επόμενο διάστημα, όπως επισημαίνει ο Άλεξ Κόεν της Bank of America. Όπως τονίζει, κρίσιμος παράγοντας θα είναι το κατά πόσο οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου θα περάσουν στον πληθωρισμό.

Καθώς η ένταση υποχωρεί, οι αναλυτές στρέφουν το βλέμμα τους σε πιο μακροπρόθεσμες πιέσεις για το δολάριο, όπως το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ και οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Την ίδια στιγμή, οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική διεθνώς εξακολουθούν να διαμορφώνουν τις προοπτικές του αμερικανικού νομίσματος.

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