ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Ιράν άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ - «Ελεύθερη πτώση» για το πετρέλαιο
Ειδήσεις
16:02 - 17 Απρ 2026

Το Ιράν άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ - «Ελεύθερη πτώση» για το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ιράν γνωστοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Παρασκευή 17 Απριλίου ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά, στο πλαίσιο της αποκλιμάκωσης που συνδέεται με τη συμφωνία εκεχειρίας στην περιοχή.

Όπως διευκρίνισε, η κίνηση των πλοίων θα γίνεται μέσω συγκεκριμένων και προκαθορισμένων διαδρόμων, οι οποίοι έχουν οριστεί σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Οργανισμού Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

{https://x.com/araghchi/status/2045121573124759713}

Η 10ήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και συμφωνήθηκε από τον Λίβανο και το Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, μετά από περισσότερο από έναν μήνα πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Σημειώνεται ότι, κατά τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελούσε έναν από τους όρους που έθεσε το Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα και δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, θα πρέπει να στηρίξει μια 10ήμερη εκεχειρία με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία έχει συμφωνηθεί μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvjaid8lnzd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ράλι καθόδου για το πετρέλαιο μετά την εξαγγελία Αραγτσί

Μετά από την ανακοίνωση του Ιρανού ΥΠΕΞ, το πετρέλαιο ξεκίνησε ένα μεγάλο ράλι καθόδου. Ειδικότερα, αυτή την ώρα το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου διολισθαίνει κατά 12,08% στα 83,53 δολάρια το βαρέλι ενώ το Brent παράδοσης Ιουνίου σημειώνει βουτιά 11,46% στα 88,05 δολάρια το βαρέλι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvgyc9mvno9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 19:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» στα εξοπλιστικά των €4 δισ. – Στο επίκεντρο Μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή
Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» στα εξοπλιστικά των €4 δισ. – Στο επίκεντρο Μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία
Ειδήσεις

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία  

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές
Ειδήσεις

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Στο στόχαστρο των Χούθι η Ερυθρά Θάλασσα - Ετοιμάζουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία
Ειδήσεις

Στο στόχαστρο των Χούθι η Ερυθρά Θάλασσα - Ετοιμάζουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
23/07/2026 - 13:48

ΔΥΠΑ: Στις αρχές Αυγούστου ξεκινά νέο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 55 ετών

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 13:34

CNBC: Η UniCredit φουλάρει για την Commerzbank – Στόχος να κλειδώσει το deal εντός του έτους

Οικονομία
23/07/2026 - 13:32

Η πολυτέλεια των διακοπών: Οι Έλληνες ταξιδεύουν περισσότερο, αλλά για λιγότερο

Εμπορεύματα
23/07/2026 - 13:26

Πετρέλαιο: Σε υψηλό άνω του ενός μήνα λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στις προμήθειες

Νομίσματα
23/07/2026 - 13:22

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Ήπια πτώση για το Bitcoin

Ανεμοδείκτης
23/07/2026 - 13:15

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει στη δεξίωση του Προέδρου λόγω «χουντικών» ή λόγω Τσίπρα;

Πολιτική
23/07/2026 - 13:06

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» στα εξοπλιστικά των €4 δισ. – Στο επίκεντρο Μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή

Πολιτική
23/07/2026 - 13:04

Κομισιόν προς Μανιάτη-Καζάνη: Δεν επιβεβαιώνει ακόμη τη χρηματοδότηση του Φράγματος Σέτας-Μανικίων

Ανεμοδείκτης
23/07/2026 - 12:56

Πόσες κορδέλες ακόμη έως τις εκλογές;

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 12:50

Eurostat: «Πέταξαν» οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα – Στο +15,1% τον Ιούνιο

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:49

Κωτσόβολος: Accessibility Partner του ΚΠΙΣΝ για έναν πολιτισμό πιο προσβάσιμο σε όλους

Ειδήσεις
23/07/2026 - 12:42

LSE: Σε 1,35 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος του καύσωνα στη βρετανική οικονομία τον Ιούνιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/07/2026 - 12:38

Αύξηση των ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025 – Η Ελλάδα ξεπερνά το 60% στην «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:32

Aktor: Ξεκινά η διαδικασία για το ομόλογο €300 εκατ. μετά την ΑΜΚ €2,23 δισ.

Οικονομία
23/07/2026 - 12:27

Νέα άνοδος στο κόστος κατασκευής κατοικιών – Στο +4% το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:24

Μπρατάκος: Η 90η ΔΕΘ να σηματοδοτήσει ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο για τη χώρα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
23/07/2026 - 12:13

Άλμα στον εγχώριο τουρισμό: +13,7% τα προσωπικά ταξίδια των Ελλήνων το 2025

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,5% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Ιούνιο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 12:03

Πανελλαδικές: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Πολιτική
23/07/2026 - 12:02

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:00

METLEN και HOUTRIS εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 11:53

Έκτακτo δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν το επόμενο 48ωρο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 11:39

Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Τι εξασφάλισε η Ελλάδα για το LNG

Πολιτική
23/07/2026 - 11:32

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Οικονομία
23/07/2026 - 11:04

Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία – Το σημαντικότερο πρόβλημα για 8 στους 10 πολίτες

Ναυτιλία
23/07/2026 - 10:58

Επιταχύνει τον σχεδιασμό της για ναυτιλία και ναυπηγήσεις η Ινδία

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 10:55

«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 10:49

EasyJet: Βουτιά 70% στα κέρδη λόγω καυσίμων και αδύναμης ζήτησης

Ναυτιλία
23/07/2026 - 10:36

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγματα σε δύο πλοία

Ειδήσεις
23/07/2026 - 10:31

ifo: Η κατασκευή κατοικιών στη Γερμανία μειώνεται ξανά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ