Το Ιράν άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ - «Ελεύθερη πτώση» για το πετρέλαιο

Το Ιράν γνωστοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Παρασκευή 17 Απριλίου ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά, στο πλαίσιο της αποκλιμάκωσης που συνδέεται με τη συμφωνία εκεχειρίας στην περιοχή.

Όπως διευκρίνισε, η κίνηση των πλοίων θα γίνεται μέσω συγκεκριμένων και προκαθορισμένων διαδρόμων, οι οποίοι έχουν οριστεί σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Οργανισμού Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

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Η 10ήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και συμφωνήθηκε από τον Λίβανο και το Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, μετά από περισσότερο από έναν μήνα πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Σημειώνεται ότι, κατά τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελούσε έναν από τους όρους που έθεσε το Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα και δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, θα πρέπει να στηρίξει μια 10ήμερη εκεχειρία με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία έχει συμφωνηθεί μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

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Ράλι καθόδου για το πετρέλαιο μετά την εξαγγελία Αραγτσί

Μετά από την ανακοίνωση του Ιρανού ΥΠΕΞ, το πετρέλαιο ξεκίνησε ένα μεγάλο ράλι καθόδου. Ειδικότερα, αυτή την ώρα το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου διολισθαίνει κατά 12,08% στα 83,53 δολάρια το βαρέλι ενώ το Brent παράδοσης Ιουνίου σημειώνει βουτιά 11,46% στα 88,05 δολάρια το βαρέλι.

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