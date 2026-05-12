Μετρημένες κινήσεις στα crypto με το βλέμμα στα μάκρο – «Κολλημένο» στα $80.000 το Βitcoin

Κολλημένο στα 80.000 δολάρια είναι το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, επίπεδο κοντά στο οποίο κινείται από την περασμένη εβδομάδα χωρίς να μπορεί να καταγράψει θεαματικό «άλμα», παρότι οι κεφαλαιακές ροές εξακολουθούν να δείχνουν προς μια ενδεχόμενη ανοδική διάσπαση. Ωστόσο, από την άλλη, οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι — και κυρίως ο πληθωρισμός — επιβάλλουν προσοχή και μετρημένες κινήσεις.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών τραβάει, μεταξύ άλλων, η επικείμενη ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ για τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τη FactSet, η διάμεση εκτίμηση διαμορφώνεται στο 3,7%, έναντι 3,3% τον Μάρτιο. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση του CPI από τον Ιανουάριο του 2024 και θα βρίσκεται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο του τελευταίου δωδεκαμήνου, που είναι 2,7%.

Οι αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι μια τέτοια μέτρηση, ειδικά στο πλαίσιο μιας — όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ — «απίστευτα αδύναμης» εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και των ακόμη υψηλών τιμών του πετρελαίου, θα μπορούσε να ενισχύσει την αποστροφή κινδύνου και να πιέσει τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.

«Οι αγορές εισέρχονται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο, όπου γεωπολιτική, πληθωριστικοί κίνδυνοι και προσδοκίες για τις κεντρικές τράπεζες συγκρούονται», δήλωσε ο Λούκμαν Οτουνούγκα, επικεφαλής έρευνας αγορών στη διεθνή χρηματιστηριακή εταιρεία FXTM.

«Ο συνδυασμός υψηλών τιμών πετρελαίου, αβεβαιότητας γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και κρίσιμων οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει αυξημένη μεταβλητότητα σε εμπορεύματα, νομίσματα και παγκόσμιες μετοχές τις επόμενες ημέρες», σημείωσε ακόμη.

Ωστόσο, η αντίδραση των αγορών ενδέχεται να εξαρτηθεί και από τον δομικό πληθωρισμό (core CPI), ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας. Η συγκεκριμένη μέτρηση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 2,7% σε ετήσια βάση, από 2,6% τον Μάρτιο.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο η υψηλότερη πληθωριστική επίδοση να έχει ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές, κάτι που ίσως εξηγεί και την πρόσφατη επιβράδυνση του ανοδικού momentum.

Η θεσμική ζήτηση για Solana & XRP ενισχύεται

Πέρα από τον πληθωρισμό, ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι το XRP και το Solana (SOL) πλησιάζουν σε βασικές ζώνες προσφοράς. Το XRP δοκίμασε προσωρινά το επίπεδο του 1,50 δολαρίου, σημείο στο οποίο οι ανοδικές διασπάσεις αποδεικνύονται βραχύβιες από τον Φεβρουάριο και μετά. Αντίστοιχα, το SOL πλησίασε ξανά την αντίσταση κοντά στα 97 δολάρια.

Η θεσμική ζήτηση για τα συγκεκριμένα tokens ενισχύεται. Τη Δευτέρα, τα spot XRP ETFs που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ κατέγραψαν εισροές 25,8 εκατ. δολαρίων, το υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Ιανουαρίου. Παράλληλα, τα ETFs που συνδέονται με Bitcoin και Solana συνέχισαν να προσελκύουν κεφάλαια, ενώ τα ETFs του ether κατέγραψαν εκροές ύψους 16,9 εκατ. δολαρίων.

Ημερήσιες τάσεις

Γύρω στις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 80.723,39 δολάρια με -0,56% και την κεφαλαιοποίησή του να κινείται στα 1,61 τρισ. δολάρια και την κυριαρχία του γύρω στο 58%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum αγγίζει τα 2.286,12 δολάρια με απώλειες -2,10% και το XRP υποχωρεί κατά 0,66% στο 1,45 δολάριο, ενώ το Solana χάνει μόλις 0,37% στα 94,87 δολάρια.

Το Cardano κινείται, επίσης, στα «κόκκινα» με απώλειες -1,83% στο 0,2741 δολάριο και το Dogecoin χάνει 0,83% στο 0,1093 δολάριο, ενώ το Litecoin υποχωρεί κατά -1,48% στα 57,82 δολάρια και το Monero κατά -1,49% στα 403,29 δολάρια.

Το BNB, στον αντίποδα, κερδίζει +1,08% στα 662,81 δολάρια και, τέλος, το Shiba Inu υποχωρεί κατά -2,09% στο 0,000006448 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 2,8 τρισ. δολάρια, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο 24ωρο.