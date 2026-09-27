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Συνεχίστηκε και τον Αύγουστο η αύξηση των εισαγόμενων εμπορευματοκιβωτίων στις ΗΠΑ
Ναυτιλία
09:00 - 27 Σεπ 2026

Συνεχίστηκε και τον Αύγουστο η αύξηση των εισαγόμενων εμπορευματοκιβωτίων στις ΗΠΑ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Στα 2,60 εκατ. TEU έφθασαν τον Αύγουστο οι εισαγωγές εμπορευματοκιβωτίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφοντας την τρίτη υψηλότερη μηνιαία επίδοση στα στοιχεία της Descartes. Η αύξηση ήταν 3,8% σε σχέση με τον Ιούλιο και 3,3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Πρόκειται για μια ισχυρή ένδειξη ότι οι εμπορικές ροές συνεχίζουν να κινούνται, παρά τους δασμούς και τις διαδοχικές αναταράξεις στη ναυτιλία. Δεν σημαίνει, όμως, ότι κινούνται με τον ίδιο τρόπο ή με το ίδιο κόστος.

Η προσαρμογή φαίνεται πρώτα στην προέλευση των φορτίων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναλύσεις κατά το έτος που ακολούθησε την ανακοίνωση των αμερικανικών δασμών της λεγόμενης «Liberation Day», οι εισαγωγές εμπορευματοκιβωτίων στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 4,3%. Οι αποστολές από την Κίνα μειώθηκαν κατά 18%, ενώ εκείνες από το Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία αυξήθηκαν. Η μετατόπιση προς άλλους προμηθευτές απορρόφησε μέρος της πίεσης, χωρίς να αντισταθμίσει πλήρως τη συνολική πτώση εκείνης της περιόδου.

Η εικόνα του φετινού Αυγούστου δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν ξανά οι ροές. Οι εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,7%, φθάνοντας τα 884.318 TEU. Το μερίδιό της, ωστόσο, περιορίστηκε στο 34% του συνόλου, καθώς άλλες χώρες αναπτύχθηκαν ταχύτερα. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, το Βιετνάμ πρόσθεσε 14.545 TEU, η Ταϊλάνδη 11.633 και η Ινδονησία 11.198. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής, αλλά οι επιχειρήσεις μοιράζουν ολοένα περισσότερο τις παραγγελίες τους.

Αυτή η αλλαγή δεν αφορά μόνο τα εργοστάσια. Μεταφέρει πίεση σε μεταφορείς, λιμάνια και εταιρείες logistics, που καλούνται να εξυπηρετήσουν διαφορετικές διαδρομές και να ανταποκριθούν σε μεταβολές της ζήτησης. Τον Αύγουστο οι καθυστερήσεις αυξήθηκαν και στα δέκα μεγάλα αμερικανικά λιμάνια που παρακολουθεί η Descartes. Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα στην Ερυθρά Θάλασσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μαζί με τους περιορισμούς στη Διώρυγα του Παναμά, επηρεάζουν τον σχεδιασμό των δρομολογίων.

Η Descartes περιγράφει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυτές τις πιέσεις: οι αποφάσεις για προμήθειες, μεταφορές, τιμές και κανονιστική συμμόρφωση λαμβάνονται πλέον από κοινού, αντί να αντιμετωπίζεται κάθε διαταραχή ως πρόβλημα ενός μόνο τμήματος. Η εμπειρία της πανδημίας και των δασμών έχει οδηγήσει σε περισσότερες εναλλακτικές επιλογές.

Το πρώτο οκτάμηνο του 2026 οι αμερικανικές εισαγωγές εμπορευματοκιβωτίων παρέμεναν 0,4% χαμηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρά την ισχυρή επίδοση του Αυγούστου.

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