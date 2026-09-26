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Κίνα: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για αμοιβαία μείωση δασμών ύψους 30 δίσ.
Ειδήσεις
20:00 - 26 Σεπ 2026

Κίνα: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για αμοιβαία μείωση δασμών ύψους 30 δίσ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα ανακοίνωσε το Σάββατο (26/9) ότι συμφώνησε με τις ΗΠΑ για αμοιβαία μείωση δασμών ύψους 30 δισ. δολαρίων, καθώς επίσης και στην έναρξη διαλόγου για την τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας οκτώ σημείων που επιτεύχθηκε κατά την επίσκεψη του προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το CNBC, οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν ένα συμβούλιο εμπορίου και να επεκτείνουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων συνομιλιών στην Κουάλα Λουμπούρ, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Επισημαίνεται ότι η συμφωνία έρχεται μετά την απόφαση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου να παρατείνουν κατά δύο μήνες την εμπορική εκεχειρία, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 10 Νοεμβρίου, δίνοντας περισσότερο χρόνο για την επίτευξη μιας ενδεχομένως ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Σημειώνεται ότι η τριήμερη σύνοδος μεταξύ του Σι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (25/9), ανέδειξε την προσωπική διπλωματία των δύο ηγετών, χωρίς να υπάρξουν σημαντικές δημόσιες συμφωνίες ή εξελίξεις. Ο Σι έχει έκτοτε επιστρέψει στο Πεκίνο, όπως μετέδωσε το Σάββατο το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Διάλογος για την τεχνητή νοημοσύνη

Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διεξάγουν διάλογο σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη της τεχνολογίας, με τον επόμενο γύρο συνομιλιών να έχει προγραμματιστεί για το Νοέμβριο, καθώς και να δημιουργήσουν ένα δίαυλο επικοινωνίας για περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πέρα από την οικονομία, συμφώνησαν επίσης να στηρίξουν η μία την άλλη στη διοργάνωση των συνόδων κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και της Ομάδας των 20 (G20), με τους δύο ηγέτες να σχεδιάζουν να παραστούν στις συνόδους που θα φιλοξενήσει ο άλλος, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν θα πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα, καθώς και ότι καμία χώρα ή οντότητα δε θα πρέπει να επιβάλλει τέλη διέλευσης στις διεθνείς πλωτές οδούς, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

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