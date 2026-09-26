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Συνάντηση Λαβρόφ - Βάντεφουλ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Ειδήσεις
20:36 - 26 Σεπ 2026

Συνάντηση Λαβρόφ - Βάντεφουλ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε το Σάββατο (26/9) στη Νέα Υόρκη με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της γερμανικής πλευράς. Οι συνομιλίες διήρκεσαν λίγο περισσότερο από 20 λεπτά, ενώ ο Βάντεφουλ δε θέλησε να σχολιάσει το περιεχόμενο ή τα αποτελέσματά τους, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η τελευταία φορά που ο Λαβρόφ είχε πραγματοποιήσει διά ζώσης συνάντηση με Γερμανό ομόλογό του ήταν τον Ιανουάριο του 2022. Τότε είχε συνομιλήσει στη Μόσχα με την Αναλένα Μπέρμποκ, υπουργό Εξωτερικών της γερμανικής κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον Όλαφ Σολτς.

Οι συνομιλίες Λαβρόφ–Μπέρμποκ πραγματοποιήθηκαν λίγες εβδομάδες πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

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