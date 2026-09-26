ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Ισχυρή κακοκαιρία με εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων και διακοπές ηλεκτροδότησης σε δεκάδες χιλιάδες σπίτια
Ειδήσεις
22:00 - 26 Σεπ 2026

ΗΠΑ: Ισχυρή κακοκαιρία με εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων και διακοπές ηλεκτροδότησης σε δεκάδες χιλιάδες σπίτια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει από σήμερα (26/9) το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, με έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν σοβαρά προβλήματα, μεταξύ άλλων την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ηλεκτροδότησης σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πιο αναλυτικά, η καταιγίδα, η οποία χαρακτηρίζεται ασυνήθιστα ισχυρή για την εποχή, κινείται προς τρεις μεγάλες πόλεις της ανατολικής ακτής, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και τη Φιλαδέλφεια. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο σοβαρών πλημμυρών, ιδιαίτερα σε παράκτιες και χαμηλού υψομέτρου περιοχές.

«Προετοιμαστείτε αμέσως για σημαντικές πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο κοντά στα παράλια, καθώς και για πλημμύρες σε δρόμους, κατοικίες και καταστήματα», ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ στο τελευταίο δελτίο προειδοποίησής της.

Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε τέσσερις Πολιτείες των βορειοανατολικών ΗΠΑ είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα γύρω στις 17:00, ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com.

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δήλωσε ότι η καταιγίδα έχει ήδη αρχίσει να πλήττει την πόλη της Νέας Υόρκης και το Λονγκ Άιλαντ.

«Η βροχή πέφτει ήδη (...) ακούστε με προσεκτικά: αναμένουμε πολύ περισσότερα», προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το Λονγκ Άιλαντ ενδέχεται να δεχθεί έως και 15 εκατοστά βροχής τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, σε ορισμένα σημεία αναμένονται κύματα ύψους άνω των έξι μέτρων, πρόσθεσε η Χόκουλ.

Τα προβλήματα έχουν επεκταθεί και στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν. Μόνο στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης έχουν ακυρωθεί 130 πτήσεις, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα και στην περιοχή των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου ηγέτες από όλο τον κόσμο βρίσκονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μέσα ενημέρωσης που είχαν εγκαταστήσει εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους κλήθηκαν να τον μεταφέρουν στο εσωτερικό του κτιρίου για λόγους ασφαλείας.

Αρκετές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν επίσης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Μεταξύ αυτών ήταν το φεστιβάλ Global Citizen στη Νέα Υόρκη, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Σέντραλ Παρκ με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Λένι Κράβιτζ, της Λόριν Χιλ και της Αλίσια Κις.

«Η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα», ανέφεραν οι διοργανωτές, ανακοινώνοντας την ακύρωση της εκδήλωσης.

Στη Μασαχουσέτη, συμπεριλαμβανομένης της Βοστώνης, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για βροχοπτώσεις που σε ορισμένες περιοχές θα μπορούσαν να φτάσουν σε ποσότητα αντίστοιχη με εκείνη που καταγράφεται συνήθως μέσα σε έναν ολόκληρο μήνα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

New York Times: Μια βδομάδα που αποκάλυψε πολλά για τη σχέση του Τραμπ με τα ΜΜΕ
Ειδήσεις

New York Times: Μια βδομάδα που αποκάλυψε πολλά για τη σχέση του Τραμπ με τα ΜΜΕ

Κίνα: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για αμοιβαία μείωση δασμών ύψους 30 δίσ.
Ειδήσεις

Κίνα: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για αμοιβαία μείωση δασμών ύψους 30 δίσ.

Κίνα στον ΟΗΕ: Να σταματήσουν οι απειλές των ΗΠΑ κατά της Κούβας
Ειδήσεις

Κίνα στον ΟΗΕ: Να σταματήσουν οι απειλές των ΗΠΑ κατά της Κούβας

Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας του Ιράν – Πιθανή μια νέα εκστρατεία βομβαρδισμών
Ειδήσεις

Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας του Ιράν – Πιθανή μια νέα εκστρατεία βομβαρδισμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/09/2026 - 22:00

ΗΠΑ: Ισχυρή κακοκαιρία με εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων και διακοπές ηλεκτροδότησης σε δεκάδες χιλιάδες σπίτια

Ειδήσεις
26/09/2026 - 21:10

New York Times: Μια βδομάδα που αποκάλυψε πολλά για τη σχέση του Τραμπ με τα ΜΜΕ

Ειδήσεις
26/09/2026 - 20:36

Συνάντηση Λαβρόφ - Βάντεφουλ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ειδήσεις
26/09/2026 - 20:16

Έκρηξη στην Πλάκα: Νεκροί και οι έξι αγνοούμενοι - Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της τραγωδίας

Ειδήσεις
26/09/2026 - 20:00

Κίνα: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για αμοιβαία μείωση δασμών ύψους 30 δίσ.

Ειδήσεις
26/09/2026 - 19:15

Κίνα στον ΟΗΕ: Να σταματήσουν οι απειλές των ΗΠΑ κατά της Κούβας

Ειδήσεις
26/09/2026 - 18:32

Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας του Ιράν – Πιθανή μια νέα εκστρατεία βομβαρδισμών

Πολιτική
26/09/2026 - 18:01

Χρηστίδης: Το μόνο που δεν έχει πει ακόμα η κυβέρνηση είναι ότι για την ακρίβεια φταίει η αντιπολίτευση

Ειδήσεις
26/09/2026 - 17:21

ΟΗΕ: 61 ακόμη εταιρείες στη «μαύρη λίστα» για τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/09/2026 - 16:59

Ο «μυστηριώδης λομπίστας» στο πλευρό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και οι ενεργειακές μπίζνες

Ειδήσεις
26/09/2026 - 16:34

Ισπανία: Οι βίαιες εξώσεις, η στεγαστική κρίση και ο πληθωρισμός που «καλπάζει»

Ειδήσεις
26/09/2026 - 15:51

Η σημασία της υπέρβασης της «Παγίδας του Θουκυδίδη» - Σε τι συνίσταται η στρατηγική της Κίνας

Magazino
26/09/2026 - 15:15

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους στις 26-27 Σεπτεμβρίου

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/09/2026 - 14:45

Μετρό: Οι σταθμοί της Γραμμής 3 που θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή (27/9)

Ειδήσεις
26/09/2026 - 14:10

ΔΟΔ / ΕΟΔ: Νίκη για την πολυφωνία των ΜΜΕ η διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle

Επιχειρήσεις
26/09/2026 - 13:35

AMPHIBIAN: Μια πρωτοφανής διαδρομή ανθρώπινης προσπάθειας, επιστήμης, τεχνολογίας και εξερεύνησης

Πολιτική
26/09/2026 - 13:14

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση θέλει «δύο Ελλάδες» - Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα που να τους χώρα όλους

Οικονομία
26/09/2026 - 12:40

Καύσιμα: Την Τετάρτη (26/9) η εξειδίκευση των μέτρων - Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Εργασιακά
26/09/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
26/09/2026 - 11:44

Κακοκαιρία: Προς τα ανατολικά κινείται το σύστημα - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/09/2026 - 11:38

Ο φασισμός του αλκοτέστ

Ειδήσεις
26/09/2026 - 11:20

Παρίσι: Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο πιστή στη λειτουργία του Πάπα - Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Ειδήσεις
26/09/2026 - 11:00

Υπό έλεγχο η φωτιά στο BLUE CARRIER 2 - Σε επιφυλακή οι αρχές για την πρόκληση ρύπανσης

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/09/2026 - 10:43

Νέα άνοδος στην τιμή της φέτας - Οι παράγοντες που επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
26/09/2026 - 10:23

Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικά drones στο Κίεβο - Στον «αέρα» η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/09/2026 - 10:14

Τέσσερις πρεμιέρες στην Ελλάδα για τη BYD

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/09/2026 - 10:11

Citroën: Mε ποια μοντέλα συμμετέχει στην Auto Athina 2026

Τεχνολογία
26/09/2026 - 10:06

OpenAI: Bots τεχνητής νοημοσύνης παραβίασαν δικλίδες ασφαλείας σε «δεκάδες» οργανισμούς παγκοσμίως

Οικονομία
26/09/2026 - 09:45

Η διαχωριστική γραμμή: Ποιον αφορά τελικά η ανάπτυξη

Ειδήσεις
26/09/2026 - 09:38

Ο Τραμπ αλλάζει όνομα και στην τεχνολογία «που ήταν μέχρι τώρα γνωστή ως AI»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ