ΗΠΑ: Ισχυρή κακοκαιρία με εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων και διακοπές ηλεκτροδότησης σε δεκάδες χιλιάδες σπίτια

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει από σήμερα (26/9) το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, με έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν σοβαρά προβλήματα, μεταξύ άλλων την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ηλεκτροδότησης σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πιο αναλυτικά, η καταιγίδα, η οποία χαρακτηρίζεται ασυνήθιστα ισχυρή για την εποχή, κινείται προς τρεις μεγάλες πόλεις της ανατολικής ακτής, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και τη Φιλαδέλφεια. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο σοβαρών πλημμυρών, ιδιαίτερα σε παράκτιες και χαμηλού υψομέτρου περιοχές.

«Προετοιμαστείτε αμέσως για σημαντικές πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο κοντά στα παράλια, καθώς και για πλημμύρες σε δρόμους, κατοικίες και καταστήματα», ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ στο τελευταίο δελτίο προειδοποίησής της.

Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε τέσσερις Πολιτείες των βορειοανατολικών ΗΠΑ είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα γύρω στις 17:00, ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com.

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δήλωσε ότι η καταιγίδα έχει ήδη αρχίσει να πλήττει την πόλη της Νέας Υόρκης και το Λονγκ Άιλαντ.

«Η βροχή πέφτει ήδη (...) ακούστε με προσεκτικά: αναμένουμε πολύ περισσότερα», προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το Λονγκ Άιλαντ ενδέχεται να δεχθεί έως και 15 εκατοστά βροχής τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, σε ορισμένα σημεία αναμένονται κύματα ύψους άνω των έξι μέτρων, πρόσθεσε η Χόκουλ.

Τα προβλήματα έχουν επεκταθεί και στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν. Μόνο στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης έχουν ακυρωθεί 130 πτήσεις, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα και στην περιοχή των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου ηγέτες από όλο τον κόσμο βρίσκονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μέσα ενημέρωσης που είχαν εγκαταστήσει εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους κλήθηκαν να τον μεταφέρουν στο εσωτερικό του κτιρίου για λόγους ασφαλείας.

Αρκετές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν επίσης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Μεταξύ αυτών ήταν το φεστιβάλ Global Citizen στη Νέα Υόρκη, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Σέντραλ Παρκ με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Λένι Κράβιτζ, της Λόριν Χιλ και της Αλίσια Κις.

«Η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα», ανέφεραν οι διοργανωτές, ανακοινώνοντας την ακύρωση της εκδήλωσης.

Στη Μασαχουσέτη, συμπεριλαμβανομένης της Βοστώνης, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για βροχοπτώσεις που σε ορισμένες περιοχές θα μπορούσαν να φτάσουν σε ποσότητα αντίστοιχη με εκείνη που καταγράφεται συνήθως μέσα σε έναν ολόκληρο μήνα.