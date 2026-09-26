Έκρηξη στην Πλάκα: Νεκροί και οι έξι αγνοούμενοι - Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της τραγωδίας

Στους έξι ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν τις δύο τελευταίες σορούς, ολοκληρώνοντας έτσι τον εντοπισμό και των έξι ανθρώπων που αγνοούνταν κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνολικά, έξι σοροί εντοπίστηκαν στην περιοχή της κατάρρευσης, ενώ η επιχείρηση επικεντρώνεται πλέον στην ολοκλήρωση της ανάσυρσής τους και στην επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο τελευταίες σοροί φέρεται να ανήκουν σε δύο από τους τέσσερις Αμερικανούς υπηκόους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Στο σημείο είχε εντοπιστεί τσάντα με το μισθωτήριο της κατοικίας, καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ενοίκων.

Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου διέμενε ηλικιωμένη Ελληνίδα μαζί με τον Βρετανό σύζυγό της. Η πρώτη σορός που ανασύρθηκε ανήκε στην ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ η δεύτερη φέρεται να ανήκει στον σύζυγό της.

Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ και οι χειριστές των μηχανημάτων έργου συνεχίζουν την απομάκρυνση των μπάζων, προκειμένου να ερευνηθούν και τα τελευταία σημεία του κτηρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες και τρία σκυλιά της ΕΜΑΚ, ενώ για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα και ειδικές κάμερες.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρίσκεται και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και εξετάζει τα αίτια της τραγωδίας.

Με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις, μετά την απομάκρυνση και τον έλεγχο των συντριμμιών στους δύο ορόφους, είχε απομείνει ένας χώρος περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, όπου τα μπάζα έφταναν σε ύψος περίπου 2 έως 2,5 μέτρων.

Στο συγκεκριμένο σημείο είχε επικεντρωθεί μεγάλο μέρος της επιχείρησης, καθώς υπήρχε η εκτίμηση ότι ενδέχεται να βρίσκονταν εκεί οι δύο τελευταίοι αγνοούμενοι, οι οποίοι τελικά εντοπίστηκαν νεκροί.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μεγάλο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και η απομάκρυνση των υλικών πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην προκαλεί περαιτέρω αστάθεια στην κατασκευή.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της έκρηξης

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο συγκεκριμένο κτήριο είτε σε γειτονικό ακίνητο, με αποτέλεσμα πιθανή διαρροή και εκτόνωση αερίου στο σημείο.

Πρόκειται, ωστόσο, για σενάρια που παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε η διαρροή, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί, αλλά και με ποιον τρόπο προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη.

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελούν και αναφορές πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες πριν από την έκρηξη είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί το είδος του αερίου, ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη αναφορά συνδέεται με την έκρηξη.

Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από γειτονικό κτήριο

Σοβαρές ζημιές υπέστη και το γειτονικό κτήριο στην οδό Λυσικράτους, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πρόκειται για μία ηλικιωμένη γυναίκα και τη γυναίκα που τη φρόντιζε. Ελαφρά τραύματα από θραύσματα υπέστη επίσης ένας διερχόμενος πολίτης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν, με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, στο Νοσοκομείο «Γεννηματά».

Εκτεταμένες ζημιές σε κτήρια και οχήματα

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και επιχειρήσεις σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, αλλά και σε παράπλευρες οδούς.

Σε αρκετά ακίνητα της περιοχής καταγράφηκαν σπασμένα τζάμια, παράθυρα και παντζούρια, ενώ ζημιές υπέστησαν και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα επί της οδού Λυσικράτους.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων πραγματοποίησαν αυτοψίες στα γειτονικά κτήρια. Με βάση την πρώτη εικόνα, τα κτήρια που βρίσκονται δίπλα στο σημείο της έκρηξης δεν θεωρούνται προς το παρόν κατοικήσιμα και χρειάζονται επισκευές.

Νέοι έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης στα συντρίμμια, ώστε να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η έκταση των ζημιών.

Το βάρος πλέον πέφτει στην ολοκλήρωση της επιχείρησης και στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην ισχυρή έκρηξη, την κατάρρευση τμήματος του κτηρίου και τον θάνατο έξι ανθρώπων.

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