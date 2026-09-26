New York Times: Μια βδομάδα που αποκάλυψε πολλά για τη σχέση του Τραμπ με τα ΜΜΕ

Την περασμένη Παρασκευή (18/9) με τον προσωπάρχη του στη Φλόριντα και τη Δυτική Πτέρυγα να χαλαρώνει ενόψει του Σαββατοκύριακου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έδωσε την έγκρισή του σε ένα μήνυμα 130 λέξεων που έβαλε τους δημοσιογράφους της Ουάσιγκτον σε κατάσταση πανικού.

«Με άμεση ισχύ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, «απαγορεύω» την είσοδο του CNN, του MS NOW και του Politico στο Λευκό Οίκο «ως αποτέλεσμα της διαρκούς “δημοσίευσης” ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ!».

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, ο Τραμπ «λέει τέτοια πράγματα όλη την ώρα». Όμως η ιδέα μιας «απαγόρευσης» αιφνιδίασε τους δημοσιογράφους, αλλά και τους ίδιους τους συμβούλους του προέδρου τόσο αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής, όσο και με τη νομιμότητα μιας τέτοιας απαγόρευσης.

Εν μέσω της πολεμικής προσπάθειας στο Ιράν που «βάλτωνε», των τιμών του φυσικού αερίου που είχαν εκτοξευθεί και των αυξανόμενων επιτοκίων, ο Τραμπ είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια «θύελλα» στα μέσα ενημέρωσης από το πουθενά.

Όταν δημοσιογράφος του NBC, ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο για την Πρώτη Τροπολογία και τη διασφάλιση της ελευθερίας του Τύπου που αυτή παρέχει, ο πρόεδρος ανασήκωσε τους ώμους.

«Αυτό είναι εντάξει», είπε. «Αλλά δεν χρειάζεται να τους αφήνω να μπαίνουν στο δικό μου, στο σπίτι του λαού» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Οι δικηγόροι των αποκλεισμένων μέσων διαφώνησαν και, τελικά, το ίδιο έκανε και ένας ομοσπονδιακός δικαστής. Όμως η επταήμερη περιπέτεια που ακολούθησε - ένας φρενήρης ειδησεογραφικός κύκλος από μόνος του, που γεννήθηκε όπως υπογραμμίζουν οι New York Times από μία και μοναδική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - ανέδειξε αρκετά στοιχεία για την περίπλοκη σχέση του Τραμπ με τον Τύπο.

Η ιστορικά τεταμένη σχέση του Τραμπ με τα ΜΜΕ

Από τα πρώτα του χρόνια ως υποψήφιος, όταν στις συγκεντρώσεις του αντηχούσαν συνθήματα όπως «CNN sucks!» («Το CNN είναι για τα σκουπίδια!»), ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης ως έναν αξιόπιστο «σάκο του μποξ». Και κατά τη δεύτερη θητεία του έχει κλιμακώσει δραστικά τις επιθέσεις του, αξιοποιώντας τα εργαλεία της κυβέρνησης - εκδίδοντας κλητεύσεις, κατάσχοντας συσκευές και ασκώντας ρυθμιστικές πιέσεις - προκειμένου να εκφοβίσει μέσα ενημέρωσης που δεν του είναι αρεστά.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο Τραμπ έχει επίσης επιδιώξει να αποκλείσει το Associated Press από τμήματα του Λευκού Οίκου και έχει αρχίσει να επιλέγει ο ίδιος ποιοι δημοσιογράφοι μπορούν να παρίστανται σε ορισμένες εκδηλώσεις.

Η αιφνίδια απαγόρευση στο Λευκό Οίκο ήταν ακόμη μία πρωτότυπη προσπάθεια να ελέγξει σχολαστικά την κάλυψη που του γίνεται. Και καθώς οι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν για τις δυσοίωνες προοπτικές τους στις ενδιάμεσες εκλογές, οι σύμμαχοι του Τραμπ άδραξαν την ευκαιρία για να επαναφέρουν τα γνωστά παράπονα περί διεφθαρμένων φιλελεύθερων μέσων ενημέρωσης, ίσως ένα καθησυχαστικό θέμα για έναν πρόεδρο του οποίου τα ποσοστά δημοτικότητας έχουν υποχωρήσει, ιδιαίτερα λόγω του αυξημένου κόστους στις τιμές ενέργειας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Όμως ο Τραμπ, ηθελημένα ή όχι, είχε απειλήσει και κάτι που θεωρεί πολύτιμο: τη δική του τηλεοπτική κάλυψη.

Η τηλεόραση: Το «οξυγόνο» του Τραμπ

Όπως επισημαίνεται, αποκλείοντας ευθέως το CNN, ο Τραμπ έβαλε ουσιαστικά εμπόδιο στη λειτουργία του τηλεοπτικού pool του Λευκού Οίκου, μιας ομάδας πέντε τηλεοπτικών δικτύων που μοιράζονται την ευθύνη για τη μετάδοση των καθημερινών εκδηλώσεων του προέδρου.

Τη Δευτέρα, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο συζητήσεων, τα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου μάλιστα του Fox News, ανέστειλαν τη μετάδοση του τηλεοπτικού υλικού με τον Τραμπ έως ότου αποκατασταθεί η πρόσβαση του CNN. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια συλλογική ενέργεια από μια διαβόητα ομάδα ΜΜΕ ο ανταγωνισμός της οποίας είναι διαβόητος.

Καθώς, η τηλεόραση είναι το «οξυγόνο» του Τραμπ - παρακολουθεί τακτικά τα ειδησεογραφικά κανάλια με τη βοήθεια ενός DirecTV Genie HD DVR στην τραπεζαρία του - και η απουσία του από την οθόνη ήταν αισθητή.

Υπενθυμίζεται ότι όταν τη Δευτέρα πραγματοποίησε μια περίτεχνη τελετή στο South Lawn για να αποκαλύψει ένα νέο ελικοδρόμιο, τεχνικά προβλήματα στον ήχο στιγμάτισαν την επίσημη μετάδοση του Λευκού Οίκου· ο Τραμπ είχε μείνει να κάνει κινήσεις χωρίς ήχο, ενώ οι τηλεθεατές άκουγαν μόνο λευκό θόρυβο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε ωστόσο να επιστρέψει στην τηλεόραση συμμετέχοντας σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα μαζί με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μάμντανι, την οποία κατέγραψαν τα τοπικά τηλεοπτικά συνεργεία.

«Είπαν ότι θα με μποϊκοτάρουν, αλλά ποτέ δεν με μποϊκοτάρουν», δήλωσε ο Τραμπ. Δείχνοντας δε προς τις κάμερες, πρόσθεσε: «Κοιτάξτε όλον αυτόν τον Τύπο».

Η επιστροφή του ήταν σύντομη. Μέχρι την Τετάρτη, το τηλεοπτικό pool εξακολουθούσε να παραμένει εκτός λειτουργίας και κανένα μεγάλο δίκτυο δε μετέδωσε εικόνες από την πομπώδη εκδήλωση εκείνης της ημέρας: την υποδοχή του προέδρου Σι Τζινπίνγκ της Κίνας από τον Τραμπ με κόκκινο χαλί στην αεροπορική βάση Joint Base Andrews.

Όσο για τους δημοσιογράφους που είχαν αποκλειστεί, υποστήριζαν την υπόθεσή τους ενώπιον των τηλεθεατών - ότι η απαγόρευση της πρόσβασης του Τύπου ήταν εις βάρος του κοινού - ενώ οι δικηγόροι τους υποστήριζαν την υπόθεσή τους στο δικαστήριο, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αντισυνταγματική.

Γύρω στη μια τα ξημερώματα της Πέμπτης, ένας ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσιγκτον διέταξε το Λευκό Οίκο να επαναφέρει «άμεσα» τα αποκλεισμένα μέσα.

Χρειάστηκαν σχεδόν 12 ώρες για να συμμορφωθεί η κυβέρνηση. Και χωρίς τη διαβεβαίωση ότι το CNN θα επέστρεφε στο pool, τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα συνέχισαν το μποϊκοτάζ τους.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα ειρωνικό θέαμα: Αμερικανοί δημοσιογράφοι αποκλεισμένοι από τον Λευκό Οίκο την ώρα που ο Τραμπ υποδεχόταν τον Κινέζο ομόλογό του.

«Το CNN και το MSDNC, για να σας δείξω πόσο ψεύτικα είναι, αρνήθηκαν σήμερα να καλύψουν ένα από τα Μεγαλύτερα και Ομορφότερα Γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια», διαμαρτυρήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος την Πέμπτη, χρησιμοποιώντας ένα παρατσούκλι για το MS NOW.

Δεν ανέφερε ότι η κυβέρνησή του είχε απαγορεύσει στα συγκεκριμένα μέσα την πρόσβαση στον χώρο του Λευκού Οίκου.

Την Παρασκευή, και οι δύο πλευρές υποχώρησαν.

Αφού ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι το CNN μπορούσε να παρέχει την κάμερα του pool για μια εκδήλωση το μεσημέρι, τα τηλεοπτικά δίκτυα επανήλθαν στην κανονική λειτουργία τους.

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι το Σάββατο, οι εντάσεις είχαν επανέλθει. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ξανά να επιτρέψει στο CNN να ταξιδέψει με το Air Force One μαζί με τον Τραμπ, ο οποίος σκόπευε να παρακολουθήσει έναν αγώνα κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου στο Τενεσί. Για ακόμη μία φορά, το τηλεοπτικό pool έμεινε εκτός λειτουργίας.