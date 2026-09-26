WSJ: Ο Τραμπ απορρίπτει την κατάπαυση πυρός του Ιράν – Αναμένει νέους βομβαρδισμούς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός και έχει δηλώσει σε συνεργάτες του ότι αναμένει να επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπροτάζ της Wall Street Journal, η πρόταση της Τεχεράνης θα προέβλεπε το άνοιγμα και πάλι των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων, με αντάλλαγμα την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από την πλευρά των ΗΠΑ, ο οποίος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας. Ο Τραμπ δηλώνει ανοιχτά ότι η Τεχεράνη εκλιπαρεί για μια συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, η οποία θα προβλέπει τη διάλυση του πυρηνικού της προγράμματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο Τραμπ εμφανίζεται ιδιωτικά δύσπιστος ως προς το κατά πόσο το Ιράν θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του και έχει πει στο επιτελείο του ότι θεωρεί πιθανή μια νέα εκστρατεία βομβαρδισμών.

Επισημαίνεται ότι η τρέχουσα στάση του Τραμπ δείχνει ότι η σύγκρουση, η οποία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ πολέμου και ειρήνης, είναι πιθανό να κινηθεί και πάλι προς τις εχθροπραξίες. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει κηρύξει τη νίκη από τις πρώτες ημέρες της επτάμηνης σύγκρουσης, εναλλάσσεται μεταξύ της επιδίωξης διπλωματικής λύσης, της εντολής για αεροπορικές επιδρομές και της ενίσχυσης των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Οι απόψεις του σήμερα μπορεί να αλλάξουν καθώς ο πόλεμος παρατείνεται τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η έκταση των επιθέσεων που εξετάζει ο Τραμπ. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο πρόεδρος δεν είναι πρόθυμος να επαναλάβει μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, εν μέρει επειδή οι ΗΠΑ θέλουν να διατηρήσουν τα μειούμενα αποθέματα πυρομαχικών τους για άλλες πιθανές κρίσεις.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει επίσης ανακοινώσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις προκειμένου να ξεπεράσει διπλωματικά αδιέξοδα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, κάποιες φορές υλοποιώντας τις απειλές του, αλλά πάντα υπαναχωρώντας από τις πιο ακραίες απειλές του, μεταξύ των οποίων και η εξάλειψη ολόκληρου του ιρανικού πολιτισμού.

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη ότι η πολιτική δεν επηρεάζει τις αποφάσεις του όταν επιχειρεί να αποσπάσει από το Ιράν τον έλεγχο πυρηνικών καυσίμων.

«Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα συμμετέχει στις εκλογές και θα το βοηθήσω, αλλά εγώ δεν είμαι υποψήφιος. Δεν έδωσα και δεν πρόκειται να δώσω καμία απολύτως σημασία στην εκλογική διαδικασία όταν πρόκειται για το Ιράν», είπε στους ηγέτες του κόσμου κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. «Το μόνο πράγμα που έχει σημασία είναι ότι το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Τραμπ έχει επίσης πει στους Ρεπουμπλικανούς να συμπεριφέρονται σαν να βρίσκεται ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο όταν προσέλθουν στις κάλπες.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μέσω διαμεσολαβητών, μεταξύ άλλων και για το πυρηνικό ζήτημα. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η προσπάθεια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να διασφαλιστεί ότι τα δεξαμενόπλοια θα συνεχίσουν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ παρά τις ιρανικές απειλές έχει μειώσει την αίσθηση επείγοντος για την επίτευξη συμφωνίας.

Το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές εργάζονται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να αναζωογονήσουν τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Κατάρ, το Ιράν έθεσε την ιδέα μιας επταήμερης παύσης των μαχών, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό των ιρανικών επιθέσεων κατά της ναυσιπλοΐας, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η πρόταση για την επταήμερη παύση προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, να αποδεσμεύσουν ορισμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, να άρουν τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου και, σε αντάλλαγμα, το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει το Ιράν και τους διαμεσολαβητές ότι ο Τραμπ δεν προτίθεται να άρει το θαλάσσιο εμπάργκο, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η οικονομική πίεση θα αναγκάσει τελικά την Τεχεράνη να υπογράψει μια συμφωνία με όρους ευνοϊκούς για την Ουάσιγκτον και τα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου.

Άραβες διαμεσολαβητές δήλωσαν ότι Ιρανοί διπλωμάτες έχουν παρουσιάσει μια σειρά προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου και έχουν αναγνωρίσει τη βαθύτερη οικονομική κρίση στη χώρα τους. Ωστόσο, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, η ισχυρή παραστρατιωτική και οικονομική δύναμη που ουσιαστικά διοικεί το Ιράν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να εξετάσουν νέες φόρμουλες για μια συμφωνία και ότι είναι προετοιμασμένοι για έναν μακροχρόνιο πόλεμο.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης επιθυμούν να επιστρέψουν σε όρους που θα βρίσκονται πιο κοντά στην προκαταρκτική συμφωνία που είχε συνάψει ο Τραμπ με το Ιράν τον Ιούνιο. Εκείνη η συμφωνία προέβλεπε ελάφρυνση των κυρώσεων στις πωλήσεις πετρελαίου, πρόσβαση του Ιράν στα δεσμευμένα περιουσιακά του στοιχεία και αναγνώριση ενός ρόλου της Τεχεράνης στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, με αντάλλαγμα το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού.