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Κίνα στον ΟΗΕ: Να σταματήσουν οι απειλές των ΗΠΑ κατά της Κούβας
Ειδήσεις
19:15 - 26 Σεπ 2026

Κίνα στον ΟΗΕ: Να σταματήσουν οι απειλές των ΗΠΑ κατά της Κούβας

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα επέκρινε τις ΗΠΑ κατά την ομιλία της στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σάββατο (26/9), τονίζοντας ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία των χωρών του Κόλπου και καλώντας τη «σχετική χώρα» να σταματήσει να απειλεί την Κούβα και να άρει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει σε βάρος της.

Πιο αναλυτικά, ο αντιπρόεδρος Χαν Ζενγκ δεν κατονόμασε τις ΗΠΑ στην ομιλία του. Η Ουάσιγκτον έχει ξεκινήσει εκστρατεία πίεσης κατά της Κούβας, η οποία έχει περιορίσει σημαντικά την παροχή πετρελαίου προς το νησί.

Οι δηλώσεις του Χαν έρχονται σε έντονη αντίθεση με το κλίμα που επικρατούσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στον Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, με στρατιωτικές αεροπορικές επιδείξεις και ένα πολυτελές επίσημο δείπνο.

«Οι μεγάλες χώρες πρέπει να έχουν ειδικές ευθύνες για τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και πρέπει να πρωτοστατούν στην τήρηση των κανόνων, στην προάσπιση του κράτους δικαίου και στο να κάνουν το σωστό», δήλωσε ο Χαν.

«Η Κίνα υποστηρίζει ότι η κυριαρχία και η ασφάλεια των χωρών της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου, πρέπει να γίνονται σεβαστές», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ προειδοποίησε τον Σι να μην παράσχει υποστήριξη στο Ιράν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Ουάσιγκτον και έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η Κίνα δεν θα το πράξει, δήλωσε την Παρασκευή ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά από αναφορές ότι το Πεκίνο είχε προμηθεύσει το Ιράν με φορητούς εκτοξευτές πυραύλων, ενώ η Τεχεράνη φέρεται να είχε βρει τρόπους να παρακάμπτει τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου της με τη βοήθεια της Κίνας.

Όσον αφορά την Κούβα, ο Χαν δήλωσε: «Η Κίνα καλεί τη σχετική χώρα να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί την απειλή βίας εναντίον της Κούβας και να άρει άμεσα και πλήρως τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις εναντίον της Κούβας».

Το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας κατέρρευσε ολοκληρωτικά νωρίτερα αυτόν τον μήνα, βυθίζοντας τη χώρα στο σκοτάδι και αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς οι ΗΠΑ επιμένουν στην πολιτική αποκλεισμού.

Το γερασμένο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κούβας βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό έντονη πίεση, λόγω της έλλειψης καυσίμων και των πεπαλαιωμένων υποδομών. Ωστόσο, ο αποκλεισμός στις προμήθειες πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ και τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο έχει επιδεινώσει τις διακοπές ηλεκτροδότησης και έχει οδηγήσει σε συχνές καταρρεύσεις του δικτύου.

Ο Χαν αξιοποίησε επίσης την ομιλία του για να παρουσιάσει την Κίνα ως αξιόπιστο εταίρο στη διεθνή σκηνή και σταθερό υπερασπιστή των αναπτυσσόμενων χωρών.

«Η Κίνα υποστηρίζει ότι όλες οι χώρες, μεγάλες ή μικρές, είναι ισότιμα μέλη της διεθνούς κοινότητας και ότι οι παγκόσμιες υποθέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλους μέσω διαβουλεύσεων», δήλωσε ο Χαν.

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