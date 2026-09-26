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ΟΗΕ: 61 ακόμη εταιρείες στη «μαύρη λίστα» για τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις
17:21 - 26 Σεπ 2026

ΟΗΕ: 61 ακόμη εταιρείες στη «μαύρη λίστα» για τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

Reporter.gr Newsroom
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Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ πρόσθεσε ακόμη 61 εταιρείες στον κατάλογο των επιχειρήσεων που, σύμφωνα με τον Οργανισμό, εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων μέσω επιχειρηματικών σχέσεων με ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η συντριπτική πλειονότητα των συνολικά 214 εταιρειών, οι οποίες εδρεύουν σε 11 χώρες, είναι ισραηλινές. Πέντε από τις 158 εταιρείες που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο του περασμένου έτους αφαιρέθηκαν στην τελευταία επικαιροποίηση.

Ο κατάλογος, ο οποίος δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2020, δημιουργήθηκε έπειτα από ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να υποχρεώσει τις εταιρείες να προβούν σε ενέργειες. Βασικός στόχος του είναι να κατονομάζει και να εκθέτει δημόσια τις επιχειρήσεις που διατηρούν δεσμούς με τους εποικισμούς.

Σε αυτό το φόντο, σημειώνεται ότι δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό η συμπερίληψη στον κατάλογο έχει επηρεάσει οικονομικά τις εταιρείες. «Η έκθεση αυτή αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση προς τις εταιρείες ότι έχουν ευθύνες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι αναμένεται να εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια, ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ή καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ δήλωσε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα. «Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως μαύρη λίστα εις βάρος επιχειρήσεων που δεν έχουν διαπράξει καμία παράβαση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ισραηλινή διπλωματική αποστολή στη Γενεύη. «Καλούμε τους φίλους μας να μην υποκύψουν σε αυτή την απαράδεκτη προσπάθεια να μπουν στο στόχαστρο ισραηλινές εταιρείες».

Το γραφείο του ΟΗΕ ανέφερε ότι είχε ενημερώσει τις εταιρείες για τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο και τους είχε δώσει το δικαίωμα να απαντήσουν.

Η τελευταία έκθεση δημοσιεύεται καθώς οι ισραηλινοί εποικισμοί στις παλαιστινιακές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ελέγχου και διεθνούς κριτικής.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Βρετανία απαγόρευσε το εμπόριο με ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, «τρομοκράτες έποικοι» πραγματοποιούν «εθνοκάθαρση» σε βάρος των Παλαιστινίων. Η Γαλλία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε αντίστοιχα μέτρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2026 - 14:50
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