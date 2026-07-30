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Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000
Νομίσματα
14:54 - 30 Ιουλ 2026

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Reporter.gr Newsroom
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Τον δρόμο τους ψάχνουν για μία ακόμη ημέρα τα κρυπτονομίσματα, αφού η συνεδρίαση της Fed δεν επεφύλαξε εκπλήξεις, παρά τις προσδοκίες ορισμένων επενδυτών για αύξηση των επιτοκίων. Έτσι, μετά από τη μεταβλητότητα των προηγούμενων ημερών, η τιμή του Bitcoin σταθεροποιείται γύρω από τα 64.000 δολάρια.  

Την ίδια ώρα, τα περισσότερα κρυπτονομίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα το τελευταίο 24ωρο, με το HYPE να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες.

Γενικά, το τελευταίο 24ωρο ήταν υποτονικό, καθώς τα δύο μεγαλύτερα ψηφιακά νομίσματα (Bitcoin, Ethereum) δεν κατέγραψαν εντυπωσιακές μεταβολές, παρότι η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, μία απόφαση που αρκετοί αναλυτές θεώρησαν ως «πιο επιθετική» απ’ ό,τι ανέμενε η αγορά και η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές σε υποχώρηση.

Ωστόσο, η τεχνική εικόνα υποδηλώνει ότι ενδέχεται να επίκειται μια ισχυρή μεταβολή στην τιμή του Bitcoin.

«Στο διάγραμμα, ο κινητός μέσος όρος των 200 εβδομάδων, κοντά στα 63.300 δολάρια, αποτελεί το βασικό επίπεδο αναφοράς. Αν διατηρηθεί, η σημερινή στασιμότητα αποτελεί ένδειξη ισχύος. Αν όμως χαθούν τα 62.500 δολάρια, τότε οι πωλητές αποκτούν στόχο τη ζώνη των 60.000 δολαρίων, όπου αναμένονται σημαντικές ρευστοποιήσεις», ανέφεραν οι αναλυτές της Marex.

Η μεταβλητότητα ενδέχεται να αυξηθεί αργότερα μέσα στην ημέρα, με τη δημοσίευση των στοιχείων για τον δομικό πληθωρισμό PCE και το ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Νέα ανάλυση του CoinDesk υποστηρίζει ότι η διαμόρφωση των τιμών του Bitcoin και του Ethereum επηρεάζεται κυρίως από την αγορά των perpetual futures (perps), αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των παραγώγων.

Υποτονικό το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών

Καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, οι αναλυτές επισήμαιναν επανειλημμένα τις πολυήμερες εισροές κεφαλαίων στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κρυπτονομισμάτων που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ, θεωρώντας τις ένδειξη επιστροφής του θεσμικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, αν εξετάσει κανείς τη συνολική εικόνα, η συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών παραμένει μάλλον απογοητευτική.

Τα spot ETF του Bitcoin έχουν προσελκύσει καθαρές εισροές μόλις 205 εκατ. δολαρίων μέσα στον Ιούλιο, το χαμηλότερο μηνιαίο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τα στοιχεία της SoSoValue. Αν και απομένουν ακόμη δύο συνεδριάσεις για την ολοκλήρωση του μήνα, το ποσό αυτό αντανακλά μόνο μια περιορισμένη ανάκαμψη μετά τις μαζικές εκροές των προηγούμενων μηνών, οι οποίες ανήλθαν σε 2,43 δισ. δολάρια τον Μάιο και 4,52 δισ. δολάρια τον Ιούνιο.

Το Ethereum παρουσιάζει ελαφρώς καλύτερη εικόνα. Τα ETF που επενδύουν στο ETH έχουν καταγράψει εισροές 342,85 εκατ. δολαρίων τον Ιούλιο, επίπεδο σχεδόν αντίστοιχο με εκείνο του Απριλίου και αισθητά καλύτερο από το Bitcoin και τα περισσότερα άλλα crypto ETFs. Το XRP οδεύει προς τον τέταρτο διαδοχικό μήνα θετικών εισροών, αν και το συνολικό ποσό παραμένει περιορισμένο, στα 13,61 εκατ. δολάρια. Αντίστοιχα, τα ETF του Solana έχουν προσελκύσει 13,82 εκατ. δολάρια.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι η διάθεση των θεσμικών επενδυτών για τοποθετήσεις στα κρυπτονομίσματα παραμένει συγκρατημένη. Οι καλύτερες επιδόσεις του Ethereum συμβαδίζουν και με τη σχετική πορεία της τιμής του έναντι του Bitcoin, καθώς το ζεύγος ETH/BTC στο Binance έχει ενισχυθεί κατά 11% μέσα στον μήνα.

Ημερήσιες τάσεις

Την Πέμπτη (30/7), το Bitcoin «παίζει» στα 64.567,64 δολάρια με κέρδη 0,21% που φέρνουν την κεφαλαιοποίησή του κοντά στα 1,29 τρισ. δολάρια.

Το Ethereum κινείται στα 1.918,48 δολάρια με άνοδο 0,3% και το Solana στα 74,02 δολάρια με κέρδη 0,23%. Σημαντικότερα κέρδη σημειώνει το ΒΝΒ που ενισχύεται κατά 3,27% στα 588,65 δολάρια, ενώ στον αντίποδα το HYPE υποχωρεί κατά 3,4% στα 53,03 δολάρια.

Το Dogecoin υποχωρεί κατά 0,87% στο 0,06988 δολάριο και το Cardano σημειώνει οριακά κέρδη 0,04% στο 0,1637 δολάριο, ενώ το Monero κάνει «άλμα» της τάξης του 3,09% στα 359,22 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 2,305 τρισ. δολάρια με κέρδη 0,4%.

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