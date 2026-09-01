Παγκόσμια «καταιγίδα» στα ομόλογα: Ιαπωνία στο 3%, ΗΠΑ στο 4,78% – Φόβοι για νέα άνοδο επιτοκίων

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η διεθνής αγορά κρατικών ομολόγων, με τις αποδόσεις να κινούνται σε υψηλά πολλών ετών, καθώς οι επενδυτές επανατιμολογούν τις προοπτικές του πληθωρισμού και της νομισματικής πολιτικής. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, αλλά και το ενδεχόμενο η Federal Reserve να προχωρήσει ακόμη και σε αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Το sell-off έχει λάβει πλέον παγκόσμιες διαστάσεις, με τις αγορές ομολόγων της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας να δέχονται σημαντικές πιέσεις, μετά την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών τίτλων.

Στην Ιαπωνία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου άγγιξε την Τρίτη το 2,99%, καταγράφοντας άνοδο περίπου πέντε μονάδων βάσης και φθάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 1996. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την πορεία των δημόσιων οικονομικών της χώρας, αλλά και για τις διεθνείς αγορές, καθώς μια σημαντική μεταβολή στις αποδόσεις των ιαπωνικών τίτλων θα μπορούσε να οδηγήσει κεφάλαια που σήμερα επενδύονται στο εξωτερικό πίσω στην Ιαπωνία.

Αντίστοιχα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury αυξήθηκε κατά περίπου τρεις μονάδες βάσης, στο 4,78%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου ανήλθε σε νέο υψηλό 15 ετών, ενώ η αντίστοιχη απόδοση του 30ετούς γαλλικού τίτλου έφτασε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2008.

Στην Αυστραλία, η απόδοση του αντίστοιχου 10ετούς τίτλου ανήλθε σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από το 2011, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις δεν περιορίζονται στις μεγαλύτερες αγορές κρατικού χρέους.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης του Bloomberg για τα παγκόσμια κρατικά ομόλογα ενισχύθηκε ως προς την απόδοση για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση τη Δευτέρα, φθάνοντας στο 3,72%, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2008. Από τις αρχές του 2026, ο δείκτης του Bloomberg για το παγκόσμιο χρέος έχει υποχωρήσει κατά 0,9%, μετά την άνοδο 6,8% που είχε καταγράψει το 2025.

Η Fed αλλάζει τις ισορροπίες

Καθοριστικό ρόλο στην τελευταία αναταραχή διαδραμάτισε η ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Τζάκσον Χολ την περασμένη Παρασκευή.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας επανέλαβε ότι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού παραμένει βασική προτεραιότητα, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες καλύτερες του αναμενομένου μετρήσεις δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά.

Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν σε απότομη αναπροσαρμογή των προσδοκιών των αγορών. Σύμφωνα με τα swaps που παρακολουθεί το Bloomberg, οι traders αποτιμούν πλέον σε περίπου 74% την πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, από μόλις 34% πριν από την ομιλία του Γουόρς.

Παράλληλα, οικονομολόγοι της Barclays και της Société Générale αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους και πλέον αναμένουν αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2026, τις οποίες προηγουμένως δεν προέβλεπαν.

Η Ιντάνα Άπιο, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου και ανώτερη αναλύτρια της First Eagle Investments, σημείωσε ότι οι αγορές τιμολογούν πλέον υψηλότερη πορεία των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Όπως εξήγησε, οι επενδυτές επανεξετάζουν παράλληλα το επίπεδο του λεγόμενου ουδέτερου επιτοκίου, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να έχει μετακινηθεί υψηλότερα.

Το πετρέλαιο προσθέτει νέο πληθωριστικό κίνδυνο

Στην εικόνα των αγορών προστίθεται η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι επενδυτές ανησυχούν ιδιαίτερα για ενδεχόμενες παρατεταμένες διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τις τιμές του αργού να κινούνται ανοδικά.

Οι φόβοι εντείνονται από εκτιμήσεις νυν και πρώην αξιωματούχων από τις ΗΠΑ και το Ιράν ότι η σύγκρουση ενδέχεται να διαρκέσει για μήνες. Μια παρατεταμένη άνοδος του πετρελαίου θα μπορούσε να ενισχύσει εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις και να περιορίσει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Δημοσιονομικά ελλείμματα και αυξανόμενη προσφορά χρέους

Το sell-off στα ομόλογα δεν αποτελεί αποκλειστικά αποτέλεσμα των τελευταίων εξελίξεων. Οι επενδυτές εδώ και μήνες προβληματίζονται για τα αυξημένα κρατικά ελλείμματα και τις υψηλές δημόσιες δαπάνες σε μεγάλες οικονομίες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Παράλληλα, η αγορά καλείται να απορροφήσει ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες νέου χρέους, γεγονός που ενισχύει την απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις, ιδιαίτερα στους τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας.

Στο μέτωπο αυτό προστίθεται και η αυξημένη εταιρική έκδοση χρέους, καθώς επιχειρήσεις, κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο, αντλούν σημαντικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Άπιο επισήμανε ότι παρατηρείται εμφανής ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στη διεθνή αγορά σταθερού εισοδήματος. Η αυξημένη προσφορά εταιρικών τίτλων από τις αμερικανικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες νέες εκδόσεις από τεχνολογικούς ομίλους, ενδέχεται να διατηρήσει τις πιέσεις.

Στο 92% η πιθανότητα κίνησης από την Τράπεζα της Ιαπωνίας

Οι εξελίξεις στην Ιαπωνία βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο των επενδυτών.

Τα overnight index swaps δείχνουν ότι η αγορά αποτιμά πλέον σε περίπου 92% την πιθανότητα κίνησης από την Τράπεζα της Ιαπωνίας έως τον Σεπτέμβριο, ενώ μια αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο θεωρείται ήδη πλήρως προεξοφλημένη.

Η δημοπρασία 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων την Τρίτη εμφάνισε ζήτηση αντίστοιχη με τον μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών, παρά την έντονη μεταβλητότητα.

Οι κινήσεις των ιαπωνικών τίτλων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία και για τις υπόλοιπες αγορές της G10. Ο στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg Μαρκ Κράνφιλντ επισημαίνει ότι οι traders παρακολουθούν πλέον στενότερα τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, ενώ τα αυστραλιανά ομόλογα επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τις κινήσεις των ιαπωνικών τίτλων και όχι αποκλειστικά από τα αμερικανικά Treasuries.

Στην Αυστραλία, τα ισχυρότερα των προβλέψεων στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν, επίσης, τα στοιχήματα της αγοράς για τέταρτη αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2026.

Στο επίκεντρο και το ιαπωνικό γεν

Παράλληλα, η αγορά συναλλάγματος παρακολουθεί στενά την πορεία του ιαπωνικού γεν, το οποίο κινείται κοντά στο επίπεδο των 160 γεν ανά δολάριο.

Η νέα αποδυνάμωση του νομίσματος αυξάνει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης των ιαπωνικών αρχών. Το γεν έχει ήδη χάσει περισσότερο από το ήμισυ των κερδών που είχε καταγράψει κατά την παρέμβαση-ρεκόρ που ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ φέρεται να έχει μεταφέρει στην υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας Σατσούκι Καταγιάμα και στον διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας Καζούο Ουέντα την αμερικανική άποψη ότι απαιτούνται περαιτέρω αυξήσεις των ιαπωνικών επιτοκίων.

Η δύσκολη εξίσωση Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου

Οι επόμενοι δύο μήνες θεωρούνται κρίσιμοι για τις αγορές ομολόγων, καθώς οι ιστορικές εποχικές τάσεις δεν είναι ευνοϊκές.

Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος αποτελούν, κατά μέσο όρο, τους χειρότερους μήνες της τελευταίας δεκαετίας για τον παγκόσμιο δείκτη ομολόγων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg, ο δείκτης έχει καταγράψει μέση απώλεια άνω του 1% σε καθέναν από τους δύο μήνες.

«Η αγορά ομολόγων δεν καταρρέει, αλλά στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι ο πιο επίμονος πληθωρισμός σημαίνει, στην καλύτερη περίπτωση, υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πρασάντ Νιουναχά, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων Ασίας-Ειρηνικού της TD Securities στη Σιγκαπούρη.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι πωλήσεις ομολόγων είναι πιθανό να συνεχιστούν, καθώς η επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών και η άνοδος του term premium εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες πίεσης.

Τα αμερικανικά ομόλογα σε επίπεδα που παραπέμπουν στο 2006

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στην αμερικανική αγορά κρατικού χρέους, όπου οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Η απόδοση του 30ετούς Treasury είχε φθάσει στα μέσα Αυγούστου στο 5,34%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και μόλις δέκα μονάδες βάσης χαμηλότερα από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 ετών.

Από τις αρχές Ιανουαρίου, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου έχει κλείσει πάνω από το 5% σε 55 συνεδριάσεις, αριθμός που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο για οποιοδήποτε έτος από το 2006. Την Τρίτη, η απόδοση κινήθηκε περίπου στο 5,27%.

Το αυξημένο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ, η νέα έκδοση εταιρικού χρέους και η επικείμενη συνεδρίαση της Fed αναμένεται να διατηρήσουν αυξημένη τη μεταβλητότητα τις επόμενες εβδομάδες.

Η αγορά περιμένει τα στοιχεία για την απασχόληση

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα νέα μακροοικονομικά δεδομένα που θα δημοσιοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα, με σημαντικότερο το αμερικανικό report για την απασχόληση της Παρασκευής.

Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις της Fed. Ενδεχόμενη ισχυρότερη του αναμενομένου επίδοση της απασχόλησης θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτή τη φορά «κακή είδηση» για τις αγορές, καθώς θα ενίσχυε το επιχείρημα υπέρ μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Έτσι, οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια δύσκολη εξίσωση: από τη μία πλευρά, η γεωπολιτική ένταση και ο κίνδυνος νέας ανόδου του πετρελαίου και, από την άλλη, η προοπτική αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής και υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για τους επενδυτές στην αγορά σταθερού εισοδήματος, ο συνδυασμός επίμονου πληθωρισμού, υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και αυξανόμενης προσφοράς χρέους δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου, με τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμη δοκιμασία.