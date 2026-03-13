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Πολωνία: Απαγορεύει την πώληση αλκοόλ κατά τις νυχτερινές ώρες
Διεθνή
13:01 - 13 Μαρ 2026

Πολωνία: Απαγορεύει την πώληση αλκοόλ κατά τις νυχτερινές ώρες

Reporter.gr Newsroom
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Το δημοτικό συμβούλιο της Βαρσοβίας ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα την Πέμπτη (12/3) την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ κατά τις νυχτερινές ώρες, σε μια κίνηση που στοχεύει να περιορίσει τα προβλήματα δημόσιας τάξης σε μια από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιο αναλυτικά, η νέα ρύθμιση βασίζεται σε πιλοτικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε δύο περιοχές της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων και το κέντρο της πόλης, όπου η πώληση αλκοολούχων ποτών σε καταστήματα και πρατήρια καυσίμων απαγορεύτηκε από τις 10 μ.μ. έως τις 6 π.μ., σύμφωνα με το AFP.

Ο δήμαρχος της Βαρσοβίας, Ράφαλ Τρζάσκοφσκι, εξήγησε ότι η απόφαση ανταποκρίνεται σε «ένα πραγματικό πρόβλημα», περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το θόρυβο, τις διαταραχές της δημόσιας τάξης, τις επεμβάσεις των υπηρεσιών ασφαλείας και τις άυπνες νύχτες των κατοίκων.

Σημειώνεται ότι τα περιοριστικά μέτρα για την πώληση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα στην Πολωνία, με περίπου 180 δήμους να εφαρμόζουν ανάλογα μέτρα από το 2018 έως το 2024. Πολλές από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, όπως η Κρακοβία, το Βρότσλαβ, το Στετίν και η Λοντζ, έχουν ήδη υιοθετήσει παρόμοιες ρυθμίσεις.

Στην Κρακοβία, η εφαρμογή της απαγόρευσης οδήγησε σε σημαντική μείωση των νυχτερινών περιστατικών. Το 2025, η αστυνομία επενέβη 52 φορές για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σε σύγκριση με 350 επεμβάσεις το 2022, πριν από την επιβολή των περιορισμών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2022, η Πολωνία κατέχει τη δεύτερη θέση στην ΕΕ όσον αφορά τους θανάτους που σχετίζονται με το αλκοόλ, ξεπερνώντας μόνο τη Σλοβακία.

Η απαγόρευση στη Βαρσοβία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου, εφόσον δεν αμφισβητηθεί από την περιφερειακή κυβέρνηση. Να σημειωθεί εδώ ότι η πώληση αλκοόλ θα συνεχίσει να επιτρέπεται σε εστιατόρια, μπαρ, χώρους διασκέδασης και στα καταστήματα αφορολόγητων ειδών στο αεροδρόμιο Chopin της Βαρσοβίας.

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