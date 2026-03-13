ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
H Snappi παρουσιάζει το Fintech &amp; AI Lab
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:59 - 13 Μαρ 2026

H Snappi παρουσιάζει το Fintech & AI Lab

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Snappi, η πρώτη neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), παρουσιάζει σήμερα το Snappi Fintech & AI Lab — μια νέα πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και επιχειρηματικότητας και να τοποθετήσει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της έρευνας και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και διαδραστική επικοινωνία με τους πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών (AI-powered, conversational banking).

Το Lab φέρνει κοντά κορυφαίους ερευνητές, τεχνολόγους, και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να ερευνήσει τη νέα γενιά του digital banking – μεταφράζοντας καινοτόμες έρευνες σε πραγματικές εφαρμογές που θα προσφέρουν αξία στους πελάτες της Snappi.

«Είμαστε περήφανοι που προσθέτουμε ακόμα μία πρωτοβουλία στο ταχέως εξελισσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα», δήλωσε η Gabriella Kindert, CEO της Snappi. «Η χρονική στιγμή δε θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Για το ευρύ κοινό, για τους πελάτες μας, και για την ίδια τη Snappi. Καθώς μπαίνουμε στη φάση ανάπτυξης της εταιρείας μας και παράλληλα με την επιτάχυνση της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης, θέλουμε να ηγηθούμε στο πεδίο του conversational banking. Το Fintech & AI Lab θα υποστηρίξει την μακροπρόθεσμη τεχνολογική στρατηγική της εταιρείας. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μία από τις κορυφαίες real-time lending engines στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

«Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που είμαστε οι πρώτοι μαζί με τη Snappi που καινοτομούμε γύρω από την χρηματοοικονομική ευημερία», σχολίασε η Καθ. Κλαίρη Οικονομίδου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. «Οι συνεργασίες μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των πανεπιστημίων έχουν τεράστιο δυναμικό που μπορεί να φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο – δημιουργώντας νέα γνώση, νέες ιδιότητες και νέες αξίες για τις οποίες μπορούμε να υπερηφανευόμαστε».

«Η Ελλάδα έχει μια ξεχωριστή ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας και της καινοτομίας γύρω από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς μέσω του conversational banking», πρόσθεσε ο Γιώργος Τσομίδης, PhD, Senior Advisor του Snappi Fintech & AI Lab. «Το 2026, το Lab θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ανθεκτικότητας (Financial Resilience Index), εμπνευσμένο από την έρευνα Beyond Money που δημοσιεύτηκε την περασμένη χρονιά και δομείται πάνω σε τρεις πυλώνες: ασφάλεια, σταθερότητα, και πρόοδος. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία νέας γνώσης και εργαλείων που θα ενισχύουν την κατανόηση της χρηματοοικονομικής ευημερίας και θα υποστηρίζουν τη μελλοντική εξέλιξη των ψηφιακών χρηματοοικονομικών εφαρμογών».

Με το λανσάρισμα του Fintech & AI Lab, η Snappi ενισχύει τον ρόλο της ως μία ανθρωποκεντρική τράπεζα με επίκεντρο την έρευνα και την τεχνολογία. Στόχος της εταιρείας είναι να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χρηματοοικονομικής ευημερίας ξεκινώντας από την Ελλάδα και με προοπτική την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3% του Δείκτη Παραγωγής στις κατασκευές το τέταρτο τρίμηνο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3% του Δείκτη Παραγωγής στις κατασκευές το τέταρτο τρίμηνο

Μιχαηλίδου: Το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων επεκτείνεται σε έξι νέους Δήμους
Ειδήσεις

Μιχαηλίδου: Το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων επεκτείνεται σε έξι νέους Δήμους

Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι το καθεστώς του Ιράν δεν είναι πιθανό να πέσει σύντομα
Ειδήσεις

Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι το καθεστώς του Ιράν δεν είναι πιθανό να πέσει σύντομα

Axios: Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν είναι στα πρόθυρα της παράδοσης
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν είναι στα πρόθυρα της παράδοσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Επέτειος 110 ετών στον Nasdaq στην Times Square και ρεκόρ αποτίμησης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Επέτειος 110 ετών στον Nasdaq στην Times Square και ρεκόρ αποτίμησης

Πειραιώς: Ανέβηκαν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων το Μάιο ελέω των γεωπολιτικών εντάσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πειραιώς: Ανέβηκαν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων το Μάιο ελέω των γεωπολιτικών εντάσεων

Πειραιώς: Για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026
Magazino

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/06/2026 - 09:12

Γυναικοκτονίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/06/2026 - 09:02

Πλαστικά Θράκης: EBITDA €15,1 εκατ. (+64,9%) και EΒΙΤ €7,7 εκατ. (+220,3%) στο τρίμηνο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/06/2026 - 09:00

Υπογραφή διμερούς συμφωνίας- Ελλάδα και Γαλλία για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/06/2026 - 08:53

Motor Oil: Νέες πηγές αργού, ισχυρό «σήμα» από τις αγορές και επενδύσεις στην επόμενη ημέρα

Οικονομία
18/06/2026 - 08:46

Πετρέλαιο: Ραγδαία αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών - Με το «μάτι» στον πληθωρισμό η κυβέρνηση

Ναυτιλία
18/06/2026 - 08:33

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες «διαβάζουν» πρώτοι την επόμενη μέρα στο Ορμούζ - Η «ανάγνωση» Αγγελικούση

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 08:08

THEON: Συμφωνία για την εξαγορά της HGH Systèmes Infrarouges

Ειδήσεις
18/06/2026 - 08:05

WSJ για Fed: Μία αύξηση επιτοκίων είναι πλέον πιο πιθανή από μία μείωση

Ειδήσεις
18/06/2026 - 07:57

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι έκανε συμφωνία με το Ιράν, επειδή φοβήθηκε τις αγορές

Magazino
18/06/2026 - 07:29

David Byrne: Ο πιο ευφυής, εκκεντρικός πρωτοπόρος της pop κουλτούρας

Magazino
18/06/2026 - 07:01

Σε πάρκα, γήπεδα και βουνά: Πού θα ακούσεις φέτος το καλοκαίρι τους αγαπημένους σου Έλληνες καλλιτέχνες

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 23:23

Υποχώρηση στη Wall Street μετά το «σήμα» της Fed για πιο «σφιχτή» νομισματική πολιτική

Ειδήσεις
17/06/2026 - 23:05

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ

Πολιτική
17/06/2026 - 22:50

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:37

Λούλα: Ο Τραμπ δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις βραζιλιάνικες εκλογές

Magazino
17/06/2026 - 22:20

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν μιλάμε δύο γλώσσες;

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:17

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:00

Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά

Πολιτική
17/06/2026 - 21:47

Τσίπρας από Κύπρο: Το ενδιαφέρον για τα λαϊκά προβλήματα δεν αποτελεί λαϊκισμό

Πολιτική
17/06/2026 - 21:30

Καλαφάτης: Στηρίζουμε το οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας και ενισχύουμε τις ερευνητικές του υποδομές

Magazino
17/06/2026 - 21:20

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 21:19

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη συνεδρίαση υπό τον Κέβιν Γουόρς

Πολιτική
17/06/2026 - 21:00

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:44

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τη συμφωνία με το Ιράν - Αναλυτικά τα 14 σημεία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:40

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:25

Ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ