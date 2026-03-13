ΕΛΣΤΑΤ: Ενέργεια και εμπόριο οδηγούν την άνοδο μισθών στο τέταρτο τρίμηνο του 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης (στις μεταβλητές: Απασχολούμενων Ατόμων, Ωρών Εργασίας Μισθωτών και Μισθών και Ημερομισθίων) στους δώδεκα βασικούς τομείς της οικονομίας και στα σύνολα Βιομηχανίας (ΒΓΔΕ) και Υπηρεσιών (ΗΘΙΛΜΝ) για το Δ΄ τρίμηνο 2025 (χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση).

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης (στις μεταβλητές: Απασχολούμενων Ατόμων, Ωρών Εργασίας Μισθωτών και Μισθών και Ημερομισθίων) στους δώδεκα βασικούς τομείς της οικονομίας και στα σύνολα Βιομηχανίας (ΒΓΔΕ) και Υπηρεσιών (ΗΘΙΛΜΝ) για το Δ΄ τρίμηνο 2025 (χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση).