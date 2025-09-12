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Οι ευρωαγορές διατηρούν την αισιοδοξία τους στο κλείσιμο της εβδομάδας
Χρηματιστήρια
10:56 - 12 Σεπ 2025

Οι ευρωαγορές διατηρούν την αισιοδοξία τους στο κλείσιμο της εβδομάδας

Reporter.gr Newsroom
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Συγκρατημένη αισιοδοξία καταγράφεται στα ταμπλό των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στο κλείσιμο της εβδομάδας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε με οριακά κέρδη 0,08% στις 555,77 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ξεκίνησε επίσης ανοδικά κατά 0,24% στις 9.321 μονάδες, ενώ ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,31% φθάνοντας στις 23.763 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,08% στις 7.829 μονάδες.

Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB διαμορφώνεται 0,18% υψηλότερα στις 42.500 μονάδες, με τον ισπανικό IBEX 35 να καταγράφει πτώση 0,15% στις 15.248 μονάδες.

Οι ανακοινώσεις της ΕΚΤ που διατήρησε σταθερά τα επιτόκια και οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο αισιοδοξίας, σε συνδυασμό βέβαια και με την προσωρινή παύση της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 11:01
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