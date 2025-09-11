Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ – Οι προβλέψεις για την Ευρωζώνη

Όπως αναμενόταν ευρέως από τους αναλυτές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο αναφοράς της την Πέμπτη (11/9) στο 2%. Αυτό συμβαίνει καθώς η οικονομία της ευρωζώνης δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας και ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον στόχο του 2%.

Πιο αναλυτικά, το επιτόκιο παρέμεινε, όπως αναμενόταν, στο 2% - το χαμηλότερο επίπεδο για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών - όπου είχε διαμορφωθεί μετά την τελευταία μείωση που αποφασίστηκε τον Ιούνιο. Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση του Ιουλίου, η ΕΚΤ δεν μετέβαλε το επιτόκιο, αφήνοντας το στο 2%, όπως και σήμερα. Συνολικά, από τον Ιούνιο του 2024, η ΕΚΤ έχει μειώσει το βασικό επιτόκιο οκτώ φορές.

Τα άλλα δύο επιτόκια, που αφορούν τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης και τη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης, παρέμειναν, επίσης, αμετάβλητα, στο 2,15% και 2,40% αντίστοιχα.

«Βρισκόμαστε σε καλή θέση, καθώς ο πληθωρισμός είναι στο 2%. Ωστόσο, δεν εστιάζουμε σε συγκεκριμένα στοιχεία. Εξετάζουμε όλα τα είδη δεδομένων», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την τελευταία συνεδρίαση του Νομισματικού Συμβουλίου και συνέχισε: «Ο στόχος μας είναι ο μεσοπρόθεσμος πληθωρισμός, ο οποίος είναι στο 2%. Επομένως, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε καλή θέση, καθώς οι προβλέψεις μας δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στο στόχο μεσοπρόθεσμα».

Σημειώνεται ότι η Λαγκάρντ αναμένεται να μιλήσει αναλυτικά για τις τελευταίες δημοσιονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη στην συνέντευξη Τύπου που θα δώσει αργότερα το απόγευμα.

Οι τελευταίες προκαταρκτικές εκτιμήσεις έδειξαν ότι οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,1% τον Αύγουστο, μετά από μετρήσεις 2% τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

We kept our key interest rates unchanged.



We did this because inflation is set to stabilise at around our 2% target.



Read today’s monetary policy decisions https://t.co/H4Y9DXYlxH pic.twitter.com/RrDAcWdgKR — European Central Bank (@ecb) September 11, 2025

Προβλέψεις για πληθωρισμό και οικονομία

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο συνολικός πληθωρισμός θα κινηθεί κατά μέσο όρο στο 2,1% το 2025, θα υποχωρήσει στο 1,7% το 2026 και θα διαμορφωθεί στο 1,9% το 2027. Όσον αφορά τον δομικό πληθωρισμό – δηλαδή εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων – εκτιμάται ότι θα φτάσει το 2,4% το 2025, προτού μειωθεί στο 1,9% το 2026 και στο 1,8% το 2027. Η οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, προβλέπεται να φτάσει το 1,2% το 2025, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη του Ιουνίου που την τοποθετούσε στο 0,9%. Για το 2026, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ελαφρώς χαμηλότερος, στο 1,0%, ενώ για το 2027 παραμένει αμετάβλητος στο 1,3%. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να οδηγήσει τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα στον στόχο του 2%. Για τον σκοπό αυτό, θα συνεχίσει να εφαρμόζει μια στρατηγική βασισμένη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία, αξιολογώντας τα δεδομένα και τις συνθήκες από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, ώστε να διαμορφώνει την κατάλληλη κατεύθυνση για τη νομισματική πολιτική. Η λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επιτόκια θα εξαρτάται από την αποτίμηση των προοπτικών του πληθωρισμού και των συναφών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά δεδομένα. Επίσης, θα συνεκτιμώνται η δυναμική του δομικού πληθωρισμού και ο βαθμός με τον οποίο η νομισματική πολιτική επηρεάζει την οικονομία. Το Συμβούλιο τονίζει ότι δεν προτίθεται να προκαθορίσει την πορεία των επιτοκίων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσαρμογών ανάλογα με τις συνθήκες.

Οι οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης

Παρά τα ενθαρρυντικά δεδομένα, η ευρωζώνη αντιμετωπίζει προκλήσεις, μεταξύ των οποίων και η αναζωπύρωση της πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία, η οποία θα μπορούσε να «στραγγαλίσει» τις επενδύσεις λόγω της αβεβαιότητας που έχει προκληθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, με την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, στην ευρωζώνη επικρατεί μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της Γηραιάς Ηπείρου με την Αμερική, ωστόσο ο πραγματικός αντίκτυπος της συμφωνίας δεν έχει ακόμη φανεί κι ως εκ τούτου δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από την ΕΚΤ. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της συμφωνίας που συνήφθη με τον Ντόναλντ Τραμπ, η πλειονότητα των επιχειρήσεων με έδρα στην ΕΕ που παράγουν προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν δασμό 15% στα προϊόντα που πωλούν, ενώ η πλειονότητα των προϊόντων που παράγονται στις ΗΠΑ και εισάγονται από την ΕΕ απαλλάσσονται από δασμούς.

«Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ έχει μειώσει ορισμένους από τους χειρότερους κινδύνους και θα θέσει τα θεμέλια για μια μέτρια βελτίωση της δραστηριότητας το επόμενο έτος, καθώς οι επιχειρήσεις απέκτησαν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις επιχειρηματικές τους προοπτικές», δήλωσε σε ανάλυσή του ο Ángel Talavera, επικεφαλής της ευρωπαϊκής μακροοικονομικής ανάλυσης στην Oxford Economics.

«Ωστόσο, με την αβεβαιότητα να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, η αδύναμη ανάπτυξη των εξαγωγών και των επενδύσεων θα συνεχίσει να διαμορφώνει τις άμεσες προοπτικές».

Οι ειδικοί της Oxford Economics προβλέπουν ότι η ανάπτυξη της ευρωζώνης θα παραμείνει υποτονική στο εγγύς μέλλον, επηρεασμένη από την ασθενέστερη παγκόσμια ζήτηση και την αβεβαιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουν ανάπτυξη 0,8% στην ευρωζώνη το 2026, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 2% το επόμενο έτος.

Ακόμα, αναμένεται ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε μια ακόμη μείωση των επιτοκίων το Δεκέμβριο, «αλλά υπάρχει μια λογική πιθανότητα να παραμείνουν αμετάβλητα», σύμφωνα με την ανάλυσή της.