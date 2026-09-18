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Ευρωπαϊκές αγορές: Βουτιά 1,1% με φόντο το πετρέλαιο – Στο κόκκινο DAX, CAC 40 και FTSE 100
Χρηματιστήρια
19:40 - 18 Σεπ 2026

Ευρωπαϊκές αγορές: Βουτιά 1,1% με φόντο το πετρέλαιο – Στο κόκκινο DAX, CAC 40 και FTSE 100

Reporter.gr Newsroom
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Απότομη αναστροφή κατέγραψαν την Παρασκευή 18/9 οι ευρωπαϊκές αγορές, διαγράφοντας τα κέρδη των προηγούμενων ημερών και ολοκληρώνοντας την εβδομάδα σε αρνητικό έδαφος.

Οι νέες ανησυχίες για τις πετρελαϊκές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις γύρω από περιουσιακά στοιχεία δυτικών εταιρειών στη Ρωσία, επανέφεραν την έντονη μεταβλητότητα στις αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,11%, στις 635,46 μονάδες, με τις εβδομαδιαίες απώλειες να διαμορφώνονται στο 0,33%. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης του δείκτη, στο μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Πιέσεις σημειώθηκαν και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο DAX στη Φρανκφούρτη έκλεισε με απώλειες 1,63%, στις 25.296,44 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι υποχώρησε 1,49%, στις 8.065,02 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έχασε 1,45%, στις 10.659,13 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε κατά 1,60%, στις 51.545,25 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη έκλεισε στις 19.513,80 μονάδες, επίσης με απώλειες 1,60%.

Στο επίκεντρο οι πετρελαϊκές προμήθειες

Καταλύτης για την αλλαγή του κλίματος αποτέλεσαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Saudi Aramco ενημέρωσε ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι δεν θα πραγματοποιήσει παραδόσεις αργού τον επόμενο μήνα.

Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για την πραγματική διαθεσιμότητα πετρελαίου, μετά την επίθεση με drones στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Ο αγωγός, μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, μεταφέρει αργό προς τερματικούς σταθμούς στην Ερυθρά Θάλασσα, επιτρέποντας την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ.

Το Ριάντ επιχειρεί να αποκαταστήσει μέσα στις επόμενες ημέρες περίπου το ήμισυ της δυναμικότητας του αγωγού, η οποία ανέρχεται σε 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, η προοπτική περιορισμού των διαθέσιμων ποσοτήτων για την ευρωπαϊκή αγορά ενίσχυσε τις αγορές πετρελαίου με στόχο την κάλυψη των αναγκών, περιορίζοντας την προηγούμενη αποκλιμάκωση των τιμών.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν σχετικά σταθεροποιητικά στο τέλος της συνεδρίασης. Το Brent υποχώρησε κατά 0,20%, στα 104,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 0,35%, στα 102,27 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, ενώ το WTI κατέγραψε άνοδο περίπου 3%.

Νέα πίεση από τις εξελίξεις στη Ρωσία

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε επιπλέον από την είδηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την προσωρινή κρατική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ελβετικής εταιρείας τροφίμων Nestlé στη Ρωσία.

Η μετοχή της Nestlé υποχώρησε κατά 2,5%, ασκώντας πιέσεις και στον ευρωπαϊκό κλάδο των βασικών καταναλωτικών αγαθών.

Αστάθεια στις αγορές μετά τις αποφάσεις της Fed

Η συνεδρίαση της Παρασκευής ολοκλήρωσε μια εβδομάδα έντονης μεταβλητότητας, με τους επενδυτές να αξιολογούν παράλληλα τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Στις αρχές της εβδομάδας, οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα είχαν οδηγήσει το Brent πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια περίοδο, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου είχε ξεπεράσει το 5%, για πρώτη φορά από το 2007.

Το κλίμα βελτιώθηκε στη συνέχεια μετά την ομόφωνη απόφαση 12-0 της Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%-4,00%.

Αρχικά, οι επενδυτές αντιμετώπισαν θετικά την απόφαση της Fed, καθώς εκτιμήθηκε ότι αντανακλά την πρόθεση της κεντρικής τράπεζας να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με την άνοδο του ενεργειακού κόστους. Η βελτίωση του κλίματος, ωστόσο, αποδείχθηκε προσωρινή, με τις ανησυχίες για την πορεία των τιμών του πετρελαίου και το γεωπολιτικό ρίσκο να επιστρέφουν στο προσκήνιο.

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