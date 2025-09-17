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Wall Street: Στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της Fed
Χρηματιστήρια
16:53 - 17 Σεπ 2025

Wall Street: Στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Χωρίς σημαντικές μεταβολές κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της πολυαναμενόμενης ανακοίνωσης της Fed για τη νομισματική πολιτική, αλλά και των νέων προβλέψεων για την πορεία των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,54%, αγγίζοντας τις 46.004,07 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,04%, στις 46.004,07 μονάδες, ενώ ο Nasdaq παρουσιάζει πτώση της τάξης του 0,27%, φτάνοντας στις 22.273,50 μονάδες.

Στην αγορά των κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις κινούνται μεικτά, καθώς το διετές ανεβαίνει στο 3,51%, ενώ το 10ετές διολισθαίνει στο 4,02%.

Στις εταιρείες, κακό ξεκίνημα έκανε η Nvidia, με τη μετοχή της να υποχωρεί πάνω από 1%. Η πτώση αυτή ήρθε μετά από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Κίνα έθεσε απαγόρευση στις εγχώριες τεχνολογικές εταιρείες να αγοράζουν επεξεργαστές της Nvidia, γεγονός που πιέζει τον τίτλο.

Το ενδιαφέρον της αγοράς είναι στραμμένο σχεδόν αποκλειστικά στην επικείμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων – πιθανότατα κατά 0,25%, μια κίνηση που στόχο έχει να στηρίξει την οικονομία, η οποία δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει άνω του στόχου του 2% που έχει θέσει η Fed.

Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στις προβλέψεις των αξιωματούχων της Fed για την πορεία των επιτοκίων μέσα στο επόμενο έτος, αλλά και στο ενδεχόμενο να υπάρξουν διαφωνίες μεταξύ των μελών, όπως συνέβη στην προηγούμενη συνεδρίαση του Ιουλίου.

Οι αγορές δείχνουν να έχουν προεξοφλήσει μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, μόλις 4% είναι η πιθανότητα να επιλέξει η Fed μια πιο επιθετική μείωση της τάξης των 50 μονάδων βάσης.

Ο Πολ ΜακΚάλεϊ, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Pimco, μιλώντας στο CNBC, χαρακτήρισε πιο πιθανή τη μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας. Όπως σημείωσε, «Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς θα εξηγούσα μια μείωση 50 μονάδων βάσης στο παρόν πλαίσιο, εκτός αν υπήρχε έντονη ανησυχία για την αγορά εργασίας – κάτι που δεν πιστεύω ότι θέλει να εκπέμψει ο πρόεδρος Πάουελ, τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή».

Σημειώνεται ότι και στην προηγούμενη συνεδρίαση οι δείκτες είχαν παρουσιάσει ήπιες απώλειες, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα πρόσφατα υψηλά τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 01:00
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