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Wall Street: Κλείνει στα «πράσινα» ο Σεπτέμβριος παρά την αβεβαιότητα για shutdown και οικονομία
Χρηματιστήρια
23:38 - 30 Σεπ 2025

Wall Street: Κλείνει στα «πράσινα» ο Σεπτέμβριος παρά την αβεβαιότητα για shutdown και οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Η Wall Street κινήθηκε υποτονικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν σε στάση αναμονής, περιμένοντας τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παρά την αβεβαιότητα, όλοι οι βασικοί δείκτες κατάφεραν να κλείσουν σε θετικό έδαφος, ολοκληρώνοντας έτσι έναν ισχυρό Σεπτέμβριο και ένα δεύτερο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων να προσφέρουν ώθηση στην αγορά.

Ο Dow Jones έκλεισε στις 46.397 μονάδες, καταγράφοντας μικρή αύξηση 0,18%, ενώ ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,41%, κλείνοντας στις 6.688 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,31%, φτάνοντας τις 22.660 μονάδες.

Με την απόδοση αυτή, οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν έναν εξαιρετικά θετικό μήνα, ο οποίος ανέτρεψε την παραδοσιακή αρνητική τάση του Σεπτεμβρίου. Ο Dow Jones κέρδισε 1% για το μήνα, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 3% και ο Nasdaq κατέγραψε την καλύτερη επίδοση με άλμα κοντά στο 5%.

Ακόμα πιο εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, που ολοκληρώθηκε την Τρίτη. Ο S&P 500 σημείωσε αύξηση 7%, ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 10% και ο Dow Jones κέρδισε 4%, ολοκληρώνοντας μάλιστα το πέμπτο συνεχόμενο θετικό τρίμηνο.

Τα νεότερα δεδομένα από την αγορά εργασίας επιβεβαίωσαν την επιβράδυνσή της, ενισχύοντας τις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από την Federal Reserve, παρά την αυξημένη πληθωριστική πίεση. Η πρόεδρος της Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων φέτος, λόγω της αδυναμίας της αγοράς εργασίας, ενώ ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, προειδοποίησε για την πολυπλοκότητα που προκύπτει από τις αντιφάσεις της τρέχουσας κατάστασης.

Η έκθεση JOLTS για τον Αύγουστο έδειξε ότι οι κενές θέσεις εργασίας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ οι προσλήψεις σταθεροποιήθηκαν και οι εθελοντικές παραιτήσεις σταμάτησαν, καθώς εργοδότες και εργαζόμενοι ανησυχούν για την οικονομική πορεία. Η δημοσίευση των νέων στοιχείων για την απασχόληση την Παρασκευή αναμένεται να δώσει περαιτέρω σαφήνεια, αλλά ενδεχόμενο shutdown θα καθυστερήσει τη δημοσίευση των δεδομένων.

Ο Μάικλ Μπέιλι της FBB Capital Partners προειδοποίησε ότι η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την απασχόληση και τον πληθωρισμό λόγω του shutdown θα μπορούσε να δυσκολέψει την κατάσταση, ενώ η Λιντία Μπουσούρ της EY-Parthenon συμφώνησε ότι η έλλειψη δεδομένων θα προσθέσει ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην νομισματική πολιτική.

Η Citi προειδοποίησε ότι η διάρκεια του shutdown θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις μετοχές, ενώ η Morgan Stanley ανέφερε ότι τα προηγούμενα shutdowns είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στο ΑΕΠ και στην πορεία του S&P 500, αλλά οι τομείς με υψηλή έκθεση σε κρατικά συμβόλαια, όπως η άμυνα και η υγειονομική περίθαλψη, θα μπορούσαν να δεχτούν πιέσεις, δημιουργώντας μακροπρόθεσμες επενδυτικές ευκαιρίες.

Σε επίπεδο μετοχών, η Wolfspeed σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο μετά την ανακοίνωση ότι εξήλθε από διαδικασία προστασίας από πιστωτές, μειώνοντας το χρέος της κατά 70%. Η CoreWeave επίσης κατέγραψε σημαντικά κέρδη, μετά τη συμφωνία με τη Meta για τη δημιουργία υποδομών AI αξίας 14,2 δισ. δολαρίων, ενώ η Pfizer κέρδισε έδαφος μετά τη συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ για τη μείωση τιμών φαρμάκων.

Αντίθετα, η Firefly Aerospace κατρακύλησε πάνω από 20% μετά την έκρηξη σε δοκιμή πυραύλου στο Τέξας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των προγραμμάτων της, ενώ η Intel συνέχισε την καθοδική πορεία της λόγω αμφιβολιών σχετικά με την ικανότητά της να ανταγωνιστεί μεγάλες εταιρείες στον τομέα των μικροτσίπ. Αρνητικά κινήθηκε και η Amazon, ενώ η Spotify δέχτηκε σημαντικές πιέσεις λόγω της αιφνιδιαστικής αποχώρησης του CEO Ντάνιελ Εκ.

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