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Πιέσεις στις ευρωαγορές με φόντο το Ιράν και την υπόθεση Πάουελ στη Fed
Χρηματιστήρια
10:34 - 12 Ιαν 2026

Πιέσεις στις ευρωαγορές με φόντο το Ιράν και την υπόθεση Πάουελ στη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να σταθμίσουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και τη νέα πίεση που ασκείται στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

Σε αυτό το πλαίσιο, λίγο μετά το άνοιγμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,20% στις 608,48 μονάδες, με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται πτωτικά.

Πιο αναλυτικά, ο βρετανικός δείκτης FTSE κινείται με απώλειες 0,14% στις 10.110 μονάδες, ο γαλλικός CAC υποχωρεί κατά 0,49% στις 8.322 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX σημειώνει οριακά κέρδη (+0,05%) στις 25.269 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ υποχωρεί κατά 0,60% στις 45.433,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ κινείται με απώλειες της τάξης του 0,98% στις 17.475,83 μονάδες.

Στα γεωπολιτικά, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, μετά τις εκτεταμένες διαδηλώσεις που αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή από τις ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα της Κυριακής (11/1), ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επιλογές για ανάληψη δράσης κατά του Ιράν.

Όπως μεταδίδουν το MS Now και άλλα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους, στον πρόεδρο έχουν παρουσιαστεί πιθανά σενάρια που κυμαίνονται από ενδεχόμενα στρατιωτικά πλήγματα έως κινήσεις που δεν περιλαμβάνουν στρατιωτική εμπλοκή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεργάτες του Τραμπ αναμένεται να τον ενημερώσουν την Τρίτη για μια σειρά μέτρων – στρατιωτικών, κυβερνοεπιχειρήσεων και οικονομικών – προκειμένου να υλοποιηθούν οι απειλές του.

Σε άλλο μέτωπο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν στη διάρκεια της νύχτας, μετά την αποκάλυψη ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης άνοιξε ποινική έρευνα σε βάρος του προέδρου της Fed, σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως κλιμάκωση της προσπάθειας του Τραμπ να ασκήσει πίεση στην κεντρική τράπεζα.

Ο ίδιος ο Πάουελ επιβεβαίωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς διεξάγουν ποινική έρευνα σχετικά με την κατάθεσή του στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας για την ανακαίνιση των κτιρίων της Fed.

Ο Πάουελ ανέφερε ότι η έρευνα αποτελεί ακόμη μία απόπειρα του Τραμπ να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να υποκύψει στις πιέσεις. Η θητεία του στη θέση του προέδρου της Fed ολοκληρώνεται τον Μάιο.

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