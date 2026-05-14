Η Cisco πυροδοτεί ράλι στη Wall Street: Ο Dow επιστρέφει στις 50.000 μονάδες
17:14 - 14 Μάι 2026

Η Cisco πυροδοτεί ράλι στη Wall Street: Ο Dow επιστρέφει στις 50.000 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη 14/5, με τον δείκτη Dow Jones Industrial Average να επανέρχεται πάνω από το όριο των 50.000 μονάδων, έπειτα από ισχυρά αποτελέσματα της Cisco Systems και μετά από μια κρίσιμη συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτό λίγο μετά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Πέμπτη, ο δείκτης των 30 μετοχών ενισχύεται κατά 373 μονάδες ή 0,7%. Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,3%, ενώ ο Nasdaq Composite κινείται υψηλότερα κατά 0,1%.

Η μετοχή της Cisco εκτινάχθηκε κατά 15%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τριμήνου και πρόβλεψης που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, καθώς και την απόφαση για περικοπή περίπου 4.000 θέσεων εργασίας. Η άνοδος της Cisco έδωσε σημαντική ώθηση στον Dow, ο οποίος κινήθηκε προς την ανάκτηση του επιπέδου των 50.000 μονάδων που είχε καταγράψει νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Θετικά συνέβαλε και η Boeing, η οποία ενισχύθηκε κατά 1%, εν μέσω προσδοκιών ότι η σύνοδος μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμπορικές συμφωνίες.

Η Nvidia κατέγραψε επίσης άνοδο άνω του 2%, μετά από δημοσίευμα του Reuters ότι οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει περίπου 10 κινεζικές εταιρείες για την αγορά του chip H200, αν και δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη παραδόσεις.

Σύμφωνα με την εικόνα της αγοράς, οι Cisco, Nvidia και Amazon έχουν στηρίξει την ανάκαμψη του Dow, με την Cisco και την Amazon να καταγράφουν άνοδο περίπου 30% τους τελευταίους δύο μήνες και τη Nvidia να ενισχύεται κατά 25%.

Η ανοδική πορεία των δεικτών καταγράφεται παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες εντείνουν τις πληθωριστικές ανησυχίες λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών ΗΠΑ–Κίνας βρέθηκε και το Ιράν, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq κατέγραψαν νέα ενδοσυνεδριακά και κλεισίματος ρεκόρ, παρά τις ανησυχίες για υψηλότερο πληθωρισμό λόγω της ενέργειας. Οι τεχνολογικές μετοχές, ιδιαίτερα στον κλάδο των ημιαγωγών, συνέχισαν να οδηγούν την άνοδο της αγοράς.

Ο επενδυτής Peter Mallouk εκτίμησε ότι οι μετοχές των κατασκευαστών chips ενδέχεται να έχουν περαιτέρω περιθώρια ανόδου, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα άνοδος βασίζεται κυρίως σε προσδοκίες κερδών και όχι σε κερδοσκοπική φούσκα, με τη ζήτηση να υπερβαίνει την προσφορά στον κλάδο.

