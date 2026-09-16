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10 χρόνια «Μηχανικοί στην πράξη»: Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά και πάλι από την Metlen
Επιχειρήσεις
16:00 - 16 Σεπ 2026

10 χρόνια «Μηχανικοί στην πράξη»: Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά και πάλι από την Metlen

Reporter.gr Newsroom
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Ο 10ος κύκλος του έμμισθου προγράμματος πρακτικής εργασίας ανοίγει τον δρόμο στην επόμενη γενιά μηχανικών από την Metlen με τις αιτήσεις να μπορούν να συμπληρωθούν μέχρι 20 Οκτωβρίου 2026.

Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας «Μηχανικοί στην Πράξη» της METLEN, έχοντας εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για νέες και νέους μηχανικούς που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Με την έναρξη του 10ου κύκλου, η METLEN προσκαλεί και πάλι νέους/ες αποφοίτους μηχανικούς να αποκτήσουν ουσιαστική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, μέσα από ένα έμμισθο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους.

Από την έναρξή του, το πρόγραμμα έχει προσελκύσει νέους μηχανικούς, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της METLEN, να εργαστούν δίπλα σε έμπειρους/ες επαγγελματίες και να μετατρέψουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις σε πρακτική εμπειρία και εφαρμόσιμες δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες/ουσες, ειδικότερα, εντάσσονται ενεργά στην καθημερινότητα της METLEN, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από τις εγκαταστάσεις και τα έργα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων, έως τα εργοτάξια.

Η επιτυχία του προγράμματος αποτυπώνεται και στην ιδιαίτερα υψηλή επαγγελματική απορρόφηση των συμμετεχόντων. Για πολλούς από τους νέους/ες μηχανικούς που πέρασαν από το πρόγραμμα, η πρώτη επαγγελματική εμπειρία εξελίχθηκε σε σταθερή επαγγελματική πορεία μέσα στη METLEN, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δυνατότητά του να λειτουργεί ως ουσιαστική γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης και ένταξης στην αγορά εργασίες.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η προσέλκυση και η διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, το πρόγραμμα δημιουργεί ευκαιρίες ώστε νέοι/ες επιστήμονες να παραμείνουν, να εξελιχθούν και να χτίσουν την επαγγελματική τους πορεία στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η διεθνής ανάπτυξη της METLEN αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του ίδιου του προγράμματος. Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» έχει πλέον επεκταθεί πέρα από την Ελλάδα, προσφέροντας αντίστοιχες ευκαιρίες σε νέους/ες μηχανικούς στην Αγγλία και την Ιταλία και αποκτώντας σταδιακά διεθνή χαρακτήρα.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα:

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να:

  • Εργαστούν σε μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με διεθνές αποτύπωμα.
  • Συμμετάσχουν σε έργα με παγκόσμιο αντίκτυπο.
  • Ζήσουν από κοντά τη δυναμική του βιομηχανικού και ενεργειακού κλάδου, δουλεύοντας σε συναρπαστικά projects.
  • Παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που ενισχύει τις τεχνικές γνώσεις και καλλιεργεί ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως time management, παρουσιάσεις, MS Office, Data Analysis και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Δεχθούν καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες και να αποκτήσουν εργαλεία για να επιλύουν σύνθετα προβλήματα και να ανταποκρίνονται σε απαιτητικά έργα.

Ο 10ος κύκλος ανοίγει και πάλι τις πόρτες του σε νέες και νέους μηχανικούς που θέλουν να κάνουν το πρώτο ουσιαστικό βήμα στον κόσμο της εργασίας, να αποκτήσουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία και να αναπτύξουν δεξιότητες που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Μηχανικούς με μέγιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών. Επιπλέον προϋποθέσεις αποτελούν:

  • Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο ως μηχανικός (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Πολιτικοί, Χημικοί Μηχανικοί, ή άλλες ειδικότητες)
  • Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται η METLEN: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας, Κόρινθος, Βόλος (βιομηχανικές εγκαταστάσεις της METLEN)
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους
  • Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας

Συμπεριφορές που βασίζονται στις αξίες της METLEN:

  • Προσωπική ανάπτυξη
  • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην ασφάλεια
  • Συνεργασία και Εμπιστοσύνη
  • Ενσυναίσθηση και Αποτελεσματική επικοινωνία
  • Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων έως τις 20 Οκτωβρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.metlen.com/el/oi-anthrwpoi-mas/mixanikoi-sti-praksi-2026/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Μηχανικοί στη Πράξη»:

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