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Θάνατος Μαζωνάκη: Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών – Τι απαντά ο ΙΣΑ
Ειδήσεις
12:15 - 16 Σεπ 2026

Θάνατος Μαζωνάκη: Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών – Τι απαντά ο ΙΣΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Συγκεκριμένα ζητά να ερευνηθούν:

  • εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου,
  • σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Επιπλέον ζητά να ερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτως, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αφενός θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Σημειώνεται πως ανακριτής και εισαγγελέας έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ωρών αποφάσισαν την προφυλάκιση των δύο γιατρών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΙΣΑ: Ανυπόστατοι ισχυρισμοί ότι δόθηκε άδεια για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διέψευσε κατηγορηματικά ότι χορηγήθηκε άδεια για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, ενώ στη σχετική του ανακοίνωση τόνισε πως θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 16:03
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