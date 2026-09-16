Πετρέλαιο: Η Σαουδική Αραβία μετριάζει τις ανησυχίες για εφοδιασμό - Στα «ύψη» οι τιμές

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ελαφρώς την Τετάρτη (16/9), καθώς οι πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία προσφέρει επιπλέον φορτία αργού μέσω του Ομάν μετριάζουν τις ανησυχίες για την έκταση των διαταραχών στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές του ντίζελ παραμένουν κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ.

Στο φόντο λοιπόν των παραπάνω εξελίξεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν αυτή την ώρα κατά 0,95% στα 107,68 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) καταγράφουν μείωση 1,90% στα 103,72 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με άνοδο άνω των 3 δολαρίων, μετά τις πληροφορίες πηγών του ναυτιλιακού κλάδου ότι είχαν ανασταλεί οι φορτώσεις αργού στο Γιανμπού, τον κόμβο εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι το Ριάντ είχε ακυρώσει ορισμένες παραδόσεις φορτίων προς Ευρωπαίους πελάτες, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι οι διαταραχές σε μια κρίσιμη εξαγωγική οδό θα μπορούσαν να διαρκέσουν για εβδομάδες.

Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερα φορτία αργού πετρελαίου σε ασιατικά διυλιστήρια, μέσω μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο στα ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν, μετά τις επιθέσεις με drones που προκάλεσαν ζημιές στον βασικό πετρελαιαγωγό της προς την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Οι ειδήσεις σχετικά με τις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας από τον Κόλπο δείχνουν ότι οι ανησυχίες πως η διαταραχή θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη υποχωρούν», δήλωσε ο αναλυτής της UBS Τζοβάνι Σταούνοβο.

Οι καταγεγραμμένες διελεύσεις πλοίων από τα στενά του Ορμούζ παρέμειναν σε μονοψήφιο αριθμό, στις τέσσερις την Τρίτη, έναντι επτά μία ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία ναυτιλιακής κίνησης που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη. Σημειώνεται ότι ο αριθμός αυτός ήταν πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών, ο οποίος ανερχόταν στις 18 διελεύσεις.

Οι αναλυτές της Macquarie ανέφεραν ότι οι ροές αργού πετρελαίου, συμπυκνωμάτων και διυλισμένων προϊόντων μέσω των στενών του Ορμούζ έχουν παραμείνει ανθεκτικές παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή και ενδέχεται να έχουν αυξηθεί σε περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τότε που οι συγκρούσεις επαναλήφθηκαν στις 30 Αυγούστου. Όπως ανέφεραν, η σύνδεση μεταξύ των εξελίξεων στα στενά και των ροών πετρελαίου έχει εξασθενήσει.

Η Citi εκτιμά ότι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει βραχυπρόθεσμα να στηρίζει τις τιμές του αργού πετρελαίου και των διυλισμένων καυσίμων, προτού τα στενά του Ορμούζ ανοίξουν εκ νέου κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, με τη στήριξη περιφερειακών διπλωματικών προσπαθειών, ανέφερε η τράπεζα σε σημείωμά της.

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο η τιμή του ντίζελ

«Η ισχύς του ντίζελ αντανακλά μια έλλειψη που αφορά ειδικά το συγκεκριμένο προϊόν, η οποία προστίθεται στο υψηλό κόστος του αργού πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της αγοράς στη Naga.com, Φρανκ Βάλμπαουμ.

«Η Ευρώπη έχει χάσει σημαντικές ποσότητες ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή, ενώ οι συνεχιζόμενες εντάσεις στην Ανατολική Ευρώπη έχουν διαταράξει την παραγωγή σε αρκετά μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια και έχουν ωθήσει τη Μόσχα να περιορίσει τις εξαγωγές καυσίμων».

Τα futures του ευρωπαϊκού gasoil, που αποτελούν σημείο αναφοράς για τις τιμές του ντίζελ, έκλεισαν σε επίπεδο-ρεκόρ και ενδοσυνεδριακά ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Απρίλιο την Τρίτη, υπογραμμίζοντας τη στενότητα στις αγορές καυσίμων, καθώς οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή περιόρισαν τις ροές αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Την περασμένη εβδομάδα, η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τα 6 δολάρια ανά γαλόνι.

Αυξήσεις στα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ

Ξεχωριστά, τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και προϊόντων διύλισης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν όλα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς την Τρίτη, οι οποίες επικαλέστηκαν στοιχεία του American Petroleum Institute (API).

Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 7,1 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλέστηκαν τα στοιχεία του API. Η εξέλιξη αυτή συγκρίνεται με τις προσδοκίες των αναλυτών για μείωση των αποθεμάτων κατά περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Τα στοιχεία του API έδειξαν απροσδόκητες αυξήσεις στα αποθέματα βενζίνης και ντίζελ, γεγονός που άσκησε πιέσεις στις τιμές, ωστόσο οι αυξήσεις των αποθεμάτων σε περιφερειακό επίπεδο δεν μεταβάλλουν τη βασική εικόνα στενότητας στην παγκόσμια αγορά αργού πετρελαίου, ανέφερε η Haitong Futures σε σημείωμά της.

Σταθερότητα στο φυσικό αέριο - Ανάκαμψη στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου κινούνται σταθερά υψηλά σημειώνοντας νέα άνοδο το μεσημέρι της Τετάρτης κατά 1,94% με την τιμή της μεγαβατώρας να παραμένει πάνω από τα 80 δολάρια και συγκεκριμένα στα 81,62.

Παράλληλα, ανάκαμψη παρατηρείται στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων μετά το διήμερο πτωτικό τους «σερί». Ειδικότερα, ο χρυσός σημειώνει άνοδο 1,25% στα 4,387.95 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι κερδίζει 1,96% στα 65,12 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ο χαλκός ανεβαίνει 0,85% στα 6,5002 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1537 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αμετάβλτο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3467 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, και η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8566 λίρα ανά ευρώ.