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ΗΠΑ: Πολύ πάνω από τις προβλέψεις οι λιανικές πωλήσεις - Άλμα 1,2% τον Αύγουστο
Ειδήσεις
16:15 - 16 Σεπ 2026

ΗΠΑ: Πολύ πάνω από τις προβλέψεις οι λιανικές πωλήσεις - Άλμα 1,2% τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο, ξεπερνώντας αισθητά τις προβλέψεις των οικονομολόγων και ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η αμερικανική οικονομία διατηρεί τη δυναμική της, παρά τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου και της Υπηρεσίας Απογραφής, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,2% τον Αύγουστο, έπειτα από αναθεωρημένη πτώση 0,5% τον Ιούλιο. Οι αναλυτές ανέμεναν σαφώς μικρότερη αύξηση, της τάξης του 0,8%.

Η υποχώρηση του Ιουλίου ήταν, μάλιστα, η πρώτη πτώση των λιανικών πωλήσεων σε διάστημα εννέα μηνών.

Αυξημένες αγορές αυτοκινήτων και σχολικά είδη

Η ενίσχυση των πωλήσεων τον Αύγουστο συνδέεται μεταξύ άλλων με την αύξηση των αγορών αυτοκινήτων από τα νοικοκυριά, αλλά και με την προμήθεια αγαθών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, μέρος της αύξησης των συνολικών πωλήσεων αποδίδεται στις υψηλότερες τιμές της βενζίνης, οι οποίες ενίσχυσαν τις εισπράξεις στα πρατήρια καυσίμων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα αμερικανικά νοικοκυριά εξακολουθούν να καταναλώνουν, παρά την άνοδο του πληθωρισμού και το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο επιλεκτικοί στις αγορές τους, αναζητώντας φθηνότερα προϊόντα.

Την ίδια στιγμή, η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε τον Σεπτέμβριο, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι πιέσεις στο κόστος ζωής εξακολουθούν να επηρεάζουν το κλίμα μεταξύ των νοικοκυριών.

Άνοδος 1,4% στις βασικές λιανικές πωλήσεις

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα στις λεγόμενες βασικές λιανικές πωλήσεις, οι οποίες εξαιρούν τις πωλήσεις αυτοκινήτων, καυσίμων, οικοδομικών υλικών και υπηρεσιών εστίασης.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 1,4% τον Αύγουστο, έναντι πρόβλεψης για μόλις 0,4%, μετά την πτώση κατά 0,4% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.

Οι βασικές λιανικές πωλήσεις θεωρούνται πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης για την καταναλωτική δαπάνη που ενσωματώνεται στους υπολογισμούς του αμερικανικού ΑΕΠ.

Στήριξη από μισθούς και χρηματιστηριακές αγορές

Η ανθεκτικότητα της κατανάλωσης αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση των μισθών, αλλά και στα πρόσφατα κέρδη στις χρηματιστηριακές αγορές, τα οποία ενισχύουν την οικονομική θέση των νοικοκυριών.

Παράλληλα, οι καταναλωτές φαίνεται να περιορίζουν το ύψος των αποταμιεύσεών τους, προκειμένου να διατηρήσουν τις δαπάνες τους.

Τα νέα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις ενισχύουν, παράλληλα, τις εκτιμήσεις ότι η αμερικανική οικονομία μπορεί να καταγράψει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2% το τρίτο τρίμηνο, έναντι ανάπτυξης 1,5% το δεύτερο τρίμηνο.

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