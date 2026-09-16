Φωτιά στη Ζάκυνθο - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 31 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικών οχημάτων.
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη νήσο Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 6 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026