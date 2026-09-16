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Φωτιά στη Ζάκυνθο - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Ειδήσεις
16:05 - 16 Σεπ 2026

Φωτιά στη Ζάκυνθο - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Reporter.gr Newsroom
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 31 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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