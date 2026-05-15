Νέο «άλμα» στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο την Παρασκευή (15/5), μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την έλλειψη προόδου γύρω από την πιθανότητα επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα τερματίσει τις επιθέσεις και τις κατασχέσεις πλοίων γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 2,81% στα 108,71 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 3,47% στα 104,70 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι σε εβδομαδιαία βάση, το Brent έχει ενισχυθεί κατά 7,8% και το WTI κατά 9,9%, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με την εύθραυστη εκεχειρία στη σύγκρουση με το Ιράν.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, μετά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να επαναλειτουργήσει το Στενό του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι χάνει την υπομονή του με την Τεχεράνη.

«Το επίκεντρο της αγοράς επιστρέφει στο αδιέξοδο και σε ένα αποκλεισμένο Στενό του Ορμούζ, με τον κίνδυνο μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Σι δεν σχολίασε τις συνομιλίες του με τον Τραμπ σχετικά με το Ιράν, αν και το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας εξέδωσε ανακοίνωση. «Αυτή η σύγκρουση, που δεν έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί, δεν έχει λόγο να συνεχίζεται», ανέφερε το υπουργείο.

Μεταξύ των συμφωνιών που ανέμενε η αγορά από τη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα θέλει να αγοράζει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο Ιράν τώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι 30 πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ μεταξύ Τετάρτης βράδυ και Πέμπτης, αριθμός που παραμένει πολύ χαμηλότερος από τα 140 πλοία ημερησίως που ήταν ο συνηθισμένος ρυθμός πριν από τον πόλεμο, αλλά αποτελεί σημαντική αύξηση, εφόσον επιβεβαιωθεί.

«Ένας αυξανόμενος αριθμός πλοίων περνά από το Στενό… αν και προς το παρόν αυτό έχει μεγαλύτερη επίδραση στο κλίμα της αγοράς παρά στην πραγματική ισορροπία του πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα.

Η εταιρεία ναυτιλιακής ανάλυσης Kpler ανέφερε την Πέμπτη ότι 10 πλοία διέσχισαν το στενό τις τελευταίες 24 ώρες, έναντι 5 έως 7 που περνούσαν ημερησίως τις τελευταίες εβδομάδες.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Υποχώρηση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Παρασκευής σημειώνοντας αύξηση 2,85% στα 49,01 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, συνεχίζεται η υποχώρηση στα πολύτιμα μέταλλα. Ειδικότερα, ο χρυσός σημειώνει πτώση 2,66% στα 4,561.17 δολάρια η ουγγιά, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφει και το ασήμι κατά 7,90% στα 78,60 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός καταγράφει μείωση 4,12% στα 6,3385 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται 0,30% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1634 δολάρια προς ευρώ, ενώ αυξημένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,37% με την ισοτιμία στα 1,3360 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη συγκριτικά με το ευρώ με την ισοτιμία στη 0.8710 λίρα ανά ευρώ.