Ασία: «Βουτιά» άνω του 6% στη Νότια Κορέα με το βλέμμα στη δεύτερη μέρα συνομιλιών Τραμπ - Σι
09:23 - 15 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας εγκατέλειψε τα προηγούμενα κέρδη του και υποχώρησε περισσότερο από 6% την Παρασκευή (15/5), απομακρυνόμενος από το νέο ιστορικό υψηλό άνω των 8.000 μονάδων, καθώς οι ευρύτερες αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν πτωτικά, με το βλέμμα στη δεύτερη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπινγκ.        

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Kospi υποχώρησε 6,51% στις 7,462.21 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 2,61%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 2,33%, ενώ ο Topix έχασε 0,13%. Την ίδια ώρα, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,22% στις 8,621.60 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε απώλειες 1,90%, ενώ ο CSI 300 παρέμεινε αμετάβλητος. Στον αντίποδα, στην Ινδία, ο Nifty 50 ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,12% κλείνοντας στις 23,716.95 μονάδες.

Σημειώνεται ότι ο Kospi είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες στις 5 Μαΐου, αφού η Samsung Electronics, που έχει μεγάλη βαρύτητα στο δείκτη, κατέγραψε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Το ρεκόρ ανόδου σημειώνεται εν μέσω ανησυχιών για κινδύνους υπερσυγκέντρωσης, ιδιαίτερα στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Samsung Electronics και η SK Hynix αντιπροσώπευαν μαζί ποσοστό-ρεκόρ 42,2% του Kospi τον Μάιο, σύμφωνα με τη Manulife Investment Management.

Επισημαίνεται ότι τα προηγούμενα κέρδη της νοτιοκορεατικής αγοράς αντανακλούσαν την αισιοδοξία των επενδυτών ότι οι συνομιλίες Τραμπ–Σι θα μπορούσαν να μειώσουν τις εντάσεις γύρω από το εμπόριο και τις εξαγωγές τεχνολογίας, ιδιαίτερα για τις εταιρείες παραγωγής τσιπ και τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι μετοχές της Samsung Electronics υποχώρησαν περισσότερο από 5%, μετά την ανακοίνωση του εργατικού της συνδικάτου ότι θα προχωρήσει στην προγραμματισμένη 18ήμερη απεργία από τις 21 Μαΐου, στην οποία θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 45.000 εργαζόμενοι, παρότι η εταιρεία πρότεινε την επανέναρξη των μισθολογικών διαπραγματεύσεων χωρίς προϋποθέσεις.

Το συνδικάτο δήλωσε ότι είναι πρόθυμο να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις μετά τις 7 Ιουνίου.

