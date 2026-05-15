ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια
16:47 - 15 Μάι 2026

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα «κόκκινα» άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Παρασκευή (15/5), με τους βασικούς δείκτες να σημειώνουν απώλειες κοντά ή και άνω του 1%, καθώς οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.  

Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο δεν έδωσε την πολυπόθητη ώθηση που περίμεναν οι αγορές, αφού ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες πολιτικές ανακοινώσεις, παρά τις δηλώσεις Τραμπ πως το Πεκίνο συμφώνησε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικού πετρελαίου.

Και καθώς στις αγορές εμπορευμάτων, το πετρέλαιο οδηγήθηκε σε νέο «άλμα» μετά την προειδοποίηση Τραμπ πως η υπομονή του με την Τεχεράνη εξαντλείται, στον αντίποδα, στη Wall Street το ταμπλό βάφτηκε «κόκκινο».

Έτσι, λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones «παίζει» στις 46.611,46 μονάδες με απώλειες 0,9%, ο Nasdaq κινείται στις 26.196,89 μονάδες χάνοντας 1,68% και ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1,15% στις 7.415,66 μονάδες, διαγράφοντας τα χθεσινά κέρδη.

Οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος είχε καταγράψει ισχυρή άνοδο το προηγούμενο διάστημα. Ο Nasdaq πιέζεται ιδιαίτερα από την πτώση 4% της Intel και τις απώλειες 3% των Advanced Micro Devices (AMD) και Micron Technology. Η NVIDIA υποχωρεί κατά 2%, ενώ η Cerebras Systems — η οποία είχε εκτιναχθεί κατά 68% την Πέμπτη (14/5) μετά την έναρξη διαπραγμάτευσής της στον Nasdaq — σημειώνει πτώση 3%.

«Ο κλάδος έχει καταγράψει μια εξαιρετικά μη βιώσιμη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες και παραμένει ευάλωτος σε ρευστοποιήσεις, ανεξάρτητα από τις ειδήσεις», έγραψε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Εξαίρεση αποτέλεσε η Microsoft, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε κατά περίπου 0,6%, μετά την ανάρτηση του Μπιλ Άκμαν στην πλατφόρμα X ότι η Pershing Square έχει αποκτήσει θέση στη μετοχή.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο, αυξάνοντας τις πιέσεις στις αγορές, με την απόδοση του 30ετούς να ξεπερνά το 5,1%, πλησιάζοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Σειρά στοιχείων που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα έδειξαν αναζωπύρωση του πληθωρισμού, καθώς οι τιμές πετρελαίου παραμένουν αυξημένες λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να πλήττουν περισσότερο τις μετοχές υψηλής ανάπτυξης.

Οι μετοχές της Boeing συνέχισαν να υποχωρούν και σήμερα, μετά από πτώση σχεδόν 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τη δήλωση Τραμπ ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing — μόλις 50 περισσότερα από όσα ανέμενε ήδη η εταιρεία.

Παρά τη σημερινή πτώση, οι βασικοί δείκτες οδεύουν προς ακόμη μία ανοδική εβδομάδα. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite κατευθύνονται προς την έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, ενώ ο Dow Jones βρίσκεται σε τροχιά έκτης.

«Η διεύρυνση της ανόδου έχει ουσιαστικά εξανεμιστεί», δήλωσε ο Κιθ Λέρνερ της Truist Advisory Services στο CNBC. «Βλέπουμε μια πιο υποτονική εικόνα της οικονομίας να αποτυπώνεται σε αρκετούς τομείς της αγοράς. Ωστόσο, οι δείκτες στηρίζονται κυρίως στις τεχνολογικές μετοχές, γι’ αυτό και οι ευρύτεροι δείκτες διατηρούνται σε καλά επίπεδα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές
Χρηματιστήρια

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές

ΗΠΑ: Εκτόξευση αποδόσεων στα ομόλογα – Σε υψηλό 12μήνου το 30ετές στο 5,1%
Ομόλογα

ΗΠΑ: Εκτόξευση αποδόσεων στα ομόλογα – Σε υψηλό 12μήνου το 30ετές στο 5,1%

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin
Νομίσματα

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ