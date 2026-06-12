Wall: Αλλαγή κλίματος με «καύσιμο» την SpaceX – Άνοδος σε δείκτες και τεχνολογικές μετοχές

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή 12/6, καθώς το ισχυρό ξεκίνημα της SpaceX ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα, ενώ οι επενδυτές εξέφραζαν ελπίδες για πιθανή συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,5% στις 7.431,46 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,31% και διαμορφώθηκε στις 25.888,84 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 353,51 μονάδων, ή 0,7%, κλείνοντας στις 51.202,26 μονάδες.

Η εισαγωγή της εταιρείας πυραύλων του Έλον Μασκ στο χρηματιστήριο Nasdaq, με τιμή εκκίνησης τα 150 δολάρια ανά μετοχή και σύμβολο διαπραγμάτευσης SPCX, βρέθηκε πάνω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς των 135 δολαρίων. Η μετοχή εκτινάχθηκε πάνω από 20% λίγο μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης και έκλεισε με άνοδο 19%, στα 161,11 δολάρια.

Η ισχυρή άνοδος της SpaceX ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οδηγώντας ορισμένους στη Wall Street να εκτιμούν ότι άλλες μετοχές ενδέχεται να είναι υποτιμημένες.

«Η “παρέλαση” των IPO, που πλέον μοιάζει να μετατρέπεται σε “καταιγίδα”, ερχόταν εδώ και καιρό», δήλωσε ο Μαρκ Κλάιν, CEO και πρόεδρος της SuRo Capital. «Η SpaceX θα αποτελέσει σημείο αναφοράς».

«Κοιτάζοντας μπροστά, υπάρχουν πολλές εταιρείες που θέλουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, αλλά ίσως δούμε ορισμένα από τα πιο σημαντικά ονόματα να περιμένουν να δουν τι θα συμβεί, καθώς μεγάλο μέρος του κεφαλαίου κατευθύνεται σε λίγες εταιρείες», πρόσθεσε.

Ο τεχνολογικός κλάδος είχε μικτή εικόνα, αλλά τις τελευταίες ημέρες κινείται ανοδικά λόγω των προσδοκιών για επιτυχημένο ντεμπούτο της SpaceX, η οποία θεωρείται επίσης έμμεσος δείκτης για την τεχνητή νοημοσύνη λόγω της συμμετοχής της xAI.

Η Nvidia έκλεισε οριακά υψηλότερα, ενώ εταιρείες όπως η Advanced Micro Devices και η Alphabet κατέγραψαν άνοδο 4,7% και 0,5% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι Broadcom, Palantir Technologies, Amazon και Meta Platforms έκλεισαν με απώλειες.

«Η θεματική της τεχνητής νοημοσύνης, κατά τη γνώμη μου, γίνεται ολοένα και ισχυρότερη», δήλωσε ο Τζεφ Κίλμπουργκ, CEO της KKM Financial. «Τίποτα δεν κινείται σε ευθεία γραμμή, και έχουμε δει κάποιες διακυμάνσεις στον Nasdaq, πιθανώς περισσότερο λόγω γεωπολιτικών εντάσεων παρά λόγω της IPO της SpaceX. Πιστεύω όμως ότι η ηγεσία των “Magnificent Seven” θα συνεχιστεί».

Οι αγορές είχαν προηγουμένως κινηθεί πτωτικά, ενώ το πετρέλαιο απομακρύνθηκε από τα χαμηλά της συνεδρίασης, μετά την προειδοποίηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι το Ιράν «πρέπει να τακτοποιήσει τα ζητήματά του», παρότι βρισκόταν στο τραπέζι πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό WTI έκλεισε στα 84,88 δολάρια το βαρέλι με πτώση 3,2% και το διεθνές Brent στα 87,33 δολάρια με πτώση 3,4%, καταγράφοντας εβδομαδιαία απώλειες περίπου 6 %, παρά το γεγονός ότι παραμένουν υψηλότερα κατά περισσότερο από 20 % από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί «τελικό, συμφωνημένο κείμενο» συμφωνίας. Μετά τις δηλώσεις αυτές, οι βασικοί δείκτες ανέκτησαν μέρος των απωλειών τους.

Ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι το προσχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο και δέσμευση του Ιράν για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές, μια ειρηνευτική συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί στην Ελβετία ακόμη και την Κυριακή.