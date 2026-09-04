Ο Τραμπ «κόβει» SpaceX και Blue Origin από τη σύνοδο του Διαστήματος στο Παρίσι

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πίεση σε αμερικανικές διαστημικές εταιρείες προκειμένου να μην συμμετάσχουν σε μια σημαντική διεθνή σύνοδο για το Διάστημα που διοργανώνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, προκαλώντας ανατροπές της τελευταίας στιγμής και την ακύρωση ορισμένων προγραμματισμένων ανακοινώσεων.

Μεταξύ των εταιρειών που αποφάσισαν τελικά να μην παραστούν στη σύνοδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, είναι η SpaceX του Έλον Μασκ και η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος. Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Διαστήματος, την παρουσία τους ακύρωσαν επίσης η Stoke Space και η Starcloud.

Σύμφωνα με το Reuters, η σύνοδος, με την ονομασία «International Space Summit», έχει σχεδιαστεί ως ένα άτυπο φόρουμ διαλόγου μεταξύ κυβερνήσεων, πολιτικών ηγετών, επιστημονικών οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων από περίπου 120 χώρες. Στόχος της Γαλλίας είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου θα μπορούν να συζητούνται οι εξελίξεις και οι προκλήσεις του διαστημικού τομέα ακόμη και μεταξύ χωρών που αποτελούν οικονομικούς ή γεωπολιτικούς ανταγωνιστές.

Ωστόσο, η συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών προκάλεσε ανησυχία στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, το Γραφείο Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου (OSTP) πραγματοποίησε πριν από περίπου μία εβδομάδα τηλεδιάσκεψη με αμερικανικές διαστημικές εταιρείες που σχεδίαζαν να συμμετάσχουν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αξιωματούχοι φέρεται να προειδοποίησαν ότι η παρουσία τους θα μπορούσε να εκληφθεί ως υποστήριξη ευρωπαϊκών πολιτικών θέσεων που δεν ευθυγραμμίζονται με την αμερικανική κυβέρνηση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν δόθηκε ρητή εντολή στις εταιρείες να αποχωρήσουν, αλλά οι υποδείξεις από την αμερικανική πλευρά ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Η Γαλλία, από την πλευρά της, θεωρεί ότι η σύνοδος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις επενδύσεις τους στις διαστημικές υποδομές, τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς, επιδιώκοντας παράλληλα να μειώσουν την εξάρτησή τους από αμερικανικές εταιρείες.

Στη σύνοδο αναμένεται να μιλήσουν ο Εμανουέλ Μακρόν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παρά τις ακυρώσεις, γαλλικές πηγές υπογραμμίζουν ότι αρκετές αμερικανικές εταιρείες εξακολουθούν να σχεδιάζουν να συμμετάσχουν.

Ο επικεφαλής της διοργάνωσης, Φιλίπ Αντάμ, πρώην επικεφαλής της Γαλλικής Διοίκησης Διαστήματος, τόνισε ότι η ευρεία συμμετοχή είναι απαραίτητη. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη γνωρίζει καλά τις απόψεις των παραδοσιακών συμμάχων της, αλλά χρειάζεται περισσότερο διάλογο με τους ανταγωνιστές της.