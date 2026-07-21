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Άλμα στη Wall Street: Chipmakers και κέρδη εταιρειών υπερισχύουν των γεωπολιτικών ανησυχιών
Χρηματιστήρια
17:06 - 21 Ιουλ 2026

Άλμα στη Wall Street: Chipmakers και κέρδη εταιρειών υπερισχύουν των γεωπολιτικών ανησυχιών

Reporter.gr Newsroom
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Οι χρηματιστηριακές αγορές κινούνται ανοδικά την Τρίτη 21/7, με πρωταγωνιστές τις εταιρείες ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές άφησαν προσωρινά στην άκρη τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στο Ιράν και επικεντρώθηκαν στα νέα εταιρικά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά το άνοιγμα των αμερικανικών αγορών, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύεται κατά 202 μονάδες ή 0,39% στις 52.041,28 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,47% στις 7.478,31 μονάδες και ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,73% στις 25.693,923 μονάδες.

Η μετοχή της 3M σημείωσε άλμα άνω του 7%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο. Παράλληλα, η General Motors ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδοφορίας για το ίδιο διάστημα.

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων ξεκινά δυναμικά, καθώς από τις περίπου 66 εταιρείες του S&P 500 που έχουν ήδη δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία, το 88% έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη, σύμφωνα με τη FactSet.

Μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα μέσα στην εβδομάδα βρίσκονται η Alphabet, η IBM και η Tesla.

Καθώς οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν τα τελευταία τους οικονομικά στοιχεία, οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις σχετικά με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και σημάδια για το κατά πόσο οι διοικήσεις των εταιρειών εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές για το δεύτερο μισό του έτους.

Ράλι στις μετοχές ημιαγωγών

Σημαντική ώθηση στη Wall Street έδωσε ο κλάδος των ημιαγωγών. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) σημείωσε άνοδο 4%, ενώ η Marvell Technology ενισχύθηκε κατά 5%, όπως και η Astera Labs.

Η Micron Technology κατέγραψε κέρδη 7%, ενώ η Intel σημείωσε άνοδο άνω του 5%.

Η ανοδική κίνηση της Τρίτης ήρθε μετά από μία αρνητική συνεδρίαση, κατά την οποία οι επενδυτές αξιολόγησαν την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο επίκεντρο ξανά ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν και το πετρέλαιο

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησε το 10ο συνεχόμενο βράδυ επιθέσεων κατά του Ιράν, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία «τελείωσε».

Την ίδια ώρα, οι ιρανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή, ενώ οι σύμμαχοί τους Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις την Τρίτη, καθώς η Wall Street παρακολουθούσε τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για διαμεσολάβηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμεσολαβητές εξετάζουν πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 2%, ξεπερνώντας τα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημείωσε επίσης άνοδο 2%, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Το πετρέλαιο είχε ήδη κινηθεί ανοδικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social ότι η Τεχεράνη «θα πληρώσει» για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών.

Η άνοδος των ενεργειακών τιμών άσκησε πιέσεις στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, οι οποίοι έκλεισαν χαμηλότερα τη Δευτέρα, παρά το γεγονός ότι οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών κατάφεραν να ανακτήσουν μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας.

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