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Οριακά κέρδη για Wall Street: Ομόλογα, πληθωρισμός και πετρέλαιο την κρατούν σε «ομηρία»
Χρηματιστήρια
17:07 - 02 Σεπ 2026

Οριακά κέρδη για Wall Street: Ομόλογα, πληθωρισμός και πετρέλαιο την κρατούν σε «ομηρία»

Reporter.gr Newsroom
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Ο S&P 500 κινείται με οριακές διακυμάνσεις την Τετάρτη 2/9, καθώς οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων άσκησαν πιέσεις στις μετοχές, ενώ οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις της ανόδου των τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό.

Ο ευρύτερος δείκτης της αμερικανικής αγοράς ενισχύεται, το μεσημέρι της Τετάρτης, κατά 0,25% στις 7.651,21 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύεται και αυτός οριακά κατά 0,09% στις 26.134,286 μονάδες. Τέλος, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει άνοδο 0,60% στις 53.090,12 μονάδες, ενισχυμένος από την άνοδο των μετοχών εταιρειών του κλάδου υγείας, όπως οι Johnson & Johnson, Merck και Amgen.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου έφτασε ενδοσυνεδριακά έως το 4,814%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2023. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι αποδόσεις των ομολόγων σε Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία, ενώ στην Ιαπωνία η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου κινήθηκε κοντά σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

«Οι υψηλότερες αποδόσεις αποδεικνύονται η αχίλλειος πτέρνα της χρηματιστηριακής αγοράς», δήλωσε ο Thierry Wizman, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στη Macquarie Group.

Όπως εξήγησε, οι υψηλότερες αποδόσεις αναγκάζουν τους αναλυτές να προεξοφλούν πιο επιθετικά τα μελλοντικά κέρδη, οδηγώντας έτσι σε χαμηλότερους δείκτες αποτίμησης τιμής προς κέρδη (P/E).

Στο επίκεντρο το πετρέλαιο και ο πληθωρισμός

Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται εν μέσω φόβων ότι ο πληθωρισμός μπορεί να ενισχυθεί λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) έφτασαν αυτή την εβδομάδα τα 90 δολάρια το βαρέλι και τελευταία διαπραγματεύονταν κοντά σε αυτό το επίπεδο. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του Brent κινούνταν πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου σημειώνεται καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι η σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί εκ νέου.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 17:09
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