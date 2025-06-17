ΗΠΑ: Η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 0,2% το Μάιο

Η βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ μειώθηκε το Μάιο, καθώς η παραγωγή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μειώθηκε και οι κατασκευαστές αγωνίστηκαν να διατηρήσουν τη δυναμική τους σε ένα περιβάλλον μειωμένης ζήτησης.

Η μείωση κατά 0,2% της παραγωγής σε εργοστάσια, ορυχεία και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ακολούθησε μια αναθεωρημένη αύξηση 0,1% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Fed που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη (17/6).

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,1%, κυρίως λόγω της ανάκαμψης στη συναρμολόγηση αυτοκινήτων, μετά από τη πτώση που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα. Η παραγωγή των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας μειώθηκε κατά 2,9%, ενώ η εξόρυξη και η παραγωγή ενέργειας σημείωσαν ελαφρά αύξηση.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η ελαφρά αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής το Μάιο αντανακλούσε μια αύξηση σχεδόν 5% στην παραγωγή αυτοκινήτων, ενώ σύμφωνα με την Fed αυξήθηκε και η παραγωγή αεροδιαστημικού εξοπλισμού. Η συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων αυξήθηκε σε 11,19 εκατομμύρια ετησίως, το ταχύτερο ρυθμό σε περισσότερο από ένα χρόνο.

Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα λόγω της πτώσης στην παραγωγή μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών.