ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Απέχει από την ψηφοφορία για την Προανακριτική για τα Τέμπη – Ο λόγος
Πολιτική
17:26 - 17 Ιουν 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Απέχει από την ψηφοφορία για την Προανακριτική για τα Τέμπη – Ο λόγος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την απόφαση του να απέχει από την αυριανή ψηφοφορία για την Προανακριτική για το δυστύχημα των Τεμπών, εάν δεν αλλάξει ο τρόπος που έχει αποφασίσει η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, κοινοποίησε την Τρίτη (17/6) με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ.

Συγκεκριμένα το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος αναφέρει:

«Η ΝΔ επιχειρεί να ολοκληρώσει αύριο το σχέδιο συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, παραπέμποντας τον κ. Καραμανλή για ένα απλό πλημμέλημα.

Και στη συνέχεια, με μια fast track διαδικασία όπως στην περίπτωση Τριαντόπουλου, να μπαζώσει την απαίτηση της κοινωνίας για Αλήθεια και Δικαιοσύνη».

Επαναλαμβάνει ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει επεξεργαστεί και δημοσιοποιήσει μια ολοκληρωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση Προκαταρκτικής Επιτροπής, την οποία και θα στηρίξουμε αύριο στην Ολομέλεια της Βουλή» και προσθέτει ότι «Σταθερή μας απόφαση είναι να ελεγχθούν όλοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται με βάση όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία. Και η απόφαση αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη».

Όσον αφορά την αυριανή διαδικασία σημειώνει: «Επίσης, θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής να μην γίνει η αυριανή ψηφοφορία ανά πρόσωπο και αδίκημα, αλλά να επιλεγεί μια ψηφοφορία κομματικής επιβεβαίωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καταγγέλει μια τέτοια διαδικασία και θα διεκδικήσει μέχρι τελευταία στιγμή στην Ολομέλεια να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία όπως προβλέπεται. Σε αντίθετη περίπτωση, αφού υποστηρίξουμε την πρότασή μας, θα απέχουμε από την ψηφοφορία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μιχαηλίδου: Στόχος είναι οι άνθρωποι να γερνούν με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Στόχος είναι οι άνθρωποι να γερνούν με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Απεξάρτηση έως το 2027 από τη ρωσική ενέργεια – Τα επόμενα βήματα
Εμπορεύματα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Απεξάρτηση έως το 2027 από τη ρωσική ενέργεια – Τα επόμενα βήματα

Δήμος Αθηναίων: Έως 18/6 οι αιτήσεις για το εποχικό προσωπικό στις παιδικές εξοχές
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Έως 18/6 οι αιτήσεις για το εποχικό προσωπικό στις παιδικές εξοχές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα
Πολιτική

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν ούτε για το αν θα γίνει... η Κεντρική Επιτροπή
Πολιτική

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν ούτε για το αν θα γίνει... η Κεντρική Επιτροπή

ΣΥΡΙΖΑ: Κανονικά θα συνεδριάσει το Σάββατο 11/7 η Κεντρική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κανονικά θα συνεδριάσει το Σάββατο 11/7 η Κεντρική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις

Ο Πολάκης (αν και όπως και όποτε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ) θα κάνει ζημιά στον Τσίπρα;
Ανεμοδείκτης

Ο Πολάκης (αν και όπως και όποτε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ) θα κάνει ζημιά στον Τσίπρα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ