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Γαλλία: Οι 7 στους 10 πιστεύουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν προσφέρει οικονομική ασφάλεια
Ειδήσεις
17:26 - 17 Ιουν 2025

Γαλλία: Οι 7 στους 10 πιστεύουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν προσφέρει οικονομική ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM, οι 7 στους 10 Γάλλους πιστεύουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας τους δεν είναι ασφαλές από οικονομική άποψη, ενώ οι 6 στους 10 δηλώνουν αντίθετοι στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 67% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αύξησης της φορολογίας για τους πλέον εύπορους. Επίσης το 86% απορρίπτει την ιδέα της μείωσης των συντάξεων ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους ήδη συνταξιούχους ανέρχεται στα 95%.

Λεπέν και Μπαρντελά οι πιο δημοφιλείς πολιτικοί

Σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη προς τα πολιτικά πρόσωπα της χώρας κανένα δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Οι πλέον δημοφιλείς πολιτικοί είναι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο Ζορντάν Μπαρντελά με 33% και η Μαρίν Λεπέν με 32% από το ακροδεξιό κόμμα του Εθνικού Συναγερμού, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει με 30% ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ. Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται το 21% των ερωτηθέντων.

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