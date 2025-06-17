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ΗΠΑ: Το αίσθημα των κατασκευαστών κατοικιών πλησίασε το χαμηλό επίπεδο της πανδημίας τον Ιούνιο
Ειδήσεις
17:19 - 17 Ιουν 2025

ΗΠΑ: Το αίσθημα των κατασκευαστών κατοικιών πλησίασε το χαμηλό επίπεδο της πανδημίας τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα των κατασκευαστών κατοικιών στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Ιούνιο, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και η αβεβαιότητα στην ευρύτερη οικονομία συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

Αναλυτικότερα, το κλίμα των κατασκευαστών τον Ιούνιο έπεσε 2 μονάδες από το Μάιο, φτάνοντας τις 32 μονάδες στον Δείκτη Αγοράς Κατοικιών (HMI) της Εθνικής Ένωσης Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB)/Wells Fargo. Οτιδήποτε κάτω από 50 θεωρείται αρνητικό. Οι αναλυτές ανέμεναν μια μικρή βελτίωση, δεδομένων των πρόσφατων διαπραγματεύσεων για τους δασμούς και των υποχωρήσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Αυτός ο δείκτης έχει σημειώσει χαμηλότερη τιμή από το επίπεδο του Ιουνίου μόνο δύο φορές από το 2012 — τον Δεκέμβριο του 2022, μετά την άνοδο των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά τα δύο πρώτα χρόνια της πανδημίας και τον Απρίλιο του 2020, στην αρχή της πανδημίας.

Όπως αναφέρει το CNBC, από τα τρία συστατικά του δείκτη, οι τρέχουσες συνθήκες πωλήσεων μειώθηκαν κατά 2 μονάδες σε 35, οι προσδοκίες πωλήσεων για τους επόμενους έξι μήνες μειώθηκαν κατά 2 μονάδες σε 40 και η κίνηση των αγοραστών μειώθηκε κατά 2 μονάδες σε 21, το χαμηλότερο επίπεδο για αυτόν τον δείκτη από το τέλος του 2023.

«Οι αγοραστές απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από την αγορά κατοικιών, λόγω των αυξημένων επιτοκίων στεγαστικών δανείων και της αβεβαιότητας που προκαλούν οι δασμοί και οι ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Buddy Hughes, πρόεδρος της NAHB και κατασκευαστής κατοικιών στη Βόρεια Καρολίνα και πρόσθεσε: «Για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα προσιτότητας και να πείσουν τους διστακτικούς αγοραστές, όλο και περισσότεροι κατασκευαστές προχωρούν σε μείωση των τιμών».

Στην έρευνα του Ιουνίου, το 37% των κατασκευαστών δήλωσαν ότι είχαν μειώσει τις τιμές, το υψηλότερο ποσοστό από τότε που η NAHB άρχισε να παρακολουθεί τον μηνιαίο δείκτη πριν από τρία χρόνια. Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το 34% που ανέφερε μείωση των τιμών το Μάιο και το 29% τον Απρίλιο. Η μέση μείωση των τιμών ήταν 5%, η οποία παραμένει σταθερή από τα τέλη του περασμένου έτους.

Τέλος, σε περιφερειακό επίπεδο, με βάση τον τριμηνιαίο κινητό μέσο όρο, ο Νότος και η Δύση παρουσίασαν το πιο αδύναμο κλίμα στις κατασκευαστικές εταιρείες. Αυτές είναι οι περιοχές όπου χτίζονται οι περισσότερες κατοικίες.

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