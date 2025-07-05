Ρωσία: Κατέρριψε τέσσερα ουκρανικά ντρόουν που κατευθύνονταν στη Μόσχα

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Οι ρωσικές αεροπορικές άμυνες κατέρριψαν τέσσερα ουκρανικά ντρόουν που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα το Σάββατο (5/7), σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης.

Ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιανίν δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν στους τόπους κατάρριψης των ντρόουν, αλλά δεν έδωσε πληροφορίες για πιθανές ζημιές.

Το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι 139 ντρόουν καταστράφηκαν πάνω από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Προσωρινή αναστοληή πτήσεων στο αεροδρόμιο Sheremetyevo

Οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Sheremetyevo της Μόσχας αναστάλθηκαν προσωρινά το Σάββατο, πριν συνεχιστούν ξανά, σύμφωνα με την ρωσική αεροπορική αρχή Rosaviatsia, η οποία επικαλέστηκε «περιορισμούς» στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας, καθώς και ισχυρούς ανέμους.

Η Rosaviatsia ανέφερε ότι οι αφίξεις και αναχωρήσεις σε αεροδρόμια σε αρκετές άλλες ρωσικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Pulkovo της Αγίας Πετρούπολης, αναστάλθηκαν, επίσης, προσωρινά, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.