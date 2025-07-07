Πεζεσκιάν: Το Ιράν έτοιμο να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, παρά τους βομβαρδισμούς

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Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις εντάσεις και τις πρόσφατες εχθροπραξίες.

Σε συνέντευξή του στον Αμερικανό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον, που μεταδόθηκε σήμερα, ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν έχει κανένα πρόβλημα» να επιστρέψει στον διάλογο, αν και αμφισβήτησε τη δυνατότητα εμπιστοσύνης προς την Ουάσιγκτον.

«Δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα για επανάληψη στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε. Ωστόσο, συμπλήρωσε: «Πώς θα μπορούσαμε να εμπιστευτούμε ξανά τις ΗΠΑ;»

Η δήλωση αυτή γίνεται λίγες εβδομάδες μετά από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο.

Κατηγορίες κατά του Ισραήλ για απόπειρα δολοφονίας

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Πεζεσκιάν προχώρησε σε σοβαρές κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ, το οποίο, όπως είπε, προσπάθησε να τον δολοφονήσει.

«Το προσπάθησαν, ναι. Αλλά απέτυχαν», δήλωσε. «Ήμουν σε μια συνεδρίαση... προσπάθησαν να βομβαρδίσουν τη ζώνη όπου διεξαγόταν αυτή η συνεδρίαση.»

Ο Ιρανός πρόεδρος δεν αποκάλυψε την ημερομηνία ή περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση, αλλά ήταν κατηγορηματικός ότι πίσω από την απόπειρα βρίσκεται το Ισραήλ.