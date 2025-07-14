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Αισιόδοξος ο Σέφκοβιτς για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ: Δασμός 30% θα εξαφάνιζε το εμπόριο
Ειδήσεις
11:30 - 14 Ιουλ 2025

Αισιόδοξος ο Σέφκοβιτς για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ: Δασμός 30% θα εξαφάνιζε το εμπόριο

Reporter.gr Newsroom
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Αισιοδοξία από τον επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφκοβιτς ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται σε θετικό δρόμο.

Ο επίτροπος εξέφρασε την αισιοδοξία του λίγο πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες, δηλώνοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας.

«Η αίσθηση στην πλευρά μας είναι ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σέφτσοβιτς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποφυγής ενός εμπορικού πολέμου. Αναφέρθηκε επίσης στους δασμούς 30% που είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να επιβάλει η Ουάσινγκτον σε ευρωπαϊκά προϊόντα, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο «θα εξαφάνιζε πρακτικά το εμπόριο» μεταξύ των δύο οικονομικών εταίρων.

Οι διαπραγματεύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας να αποφευχθεί η επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ, ενόψει και των πολιτικών εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η απειλή επαναφοράς προστατευτικών πολιτικών από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ενεργή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε ο Σέφκοβιτς, προσέρχεται στις συνομιλίες με πνεύμα συνεργασίας, αλλά και με σταθερή πρόθεση να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και τη βιωσιμότητα του διατλαντικού εμπορίου.

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