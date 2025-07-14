Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Άνοιξε τον διάλογο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025, στις εγκαταστάσεις της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. (ΖΜΘ), ημερίδα με θέμα: «Κοινή Αγροτική Πολιτική, Ατζέντα 2025–2030», με τη συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών παραγόντων, ερευνητών, γεωπόνων, παραγωγών, συγκεντρωτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον στρατηγικό ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη Θράκη που φιλοδοξεί να αναδείξει ένα συνεκτικό πλαίσιο προτάσεων και πρωτοβουλιών για την περίοδο 2025–2030, με στόχο τη μετάβαση προς ένα ανθεκτικό, καινοτόμο και περιβαλλοντικά βιώσιμο αγροδιατροφικό μοντέλο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η πορεία της Ελλάδας προς το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο καθώς και οι βασικές κατευθύνσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034.

Παράλληλα, η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας ενός Παρατηρητηρίου Ιδεών (Think Tank) της ΖΜΘ, που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο διαλόγου και τεκμηριωμένων προτάσεων για τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και θέματα επιχειρηματικότητας για τη Θράκη και για τη χώρα ευρύτερα.

Στον χαιρετισμό του, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος, ανέδειξε τη σημασία, τον καίριο ρόλο και την προστιθέμενη αξία της μεταποίησης, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της αγροδιατροφικής και βιομηχανικής παραγωγής. Όπως τόνισε: «Η μεταποίηση προσθέτει πραγματική αξία στα πρωτογενή προϊόντα, μετατρέποντάς τα σε εμπορεύσιμα αγαθά υψηλής ποιότητας. Δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική οικονομία. Συμβάλλει στην εξωστρέφεια, δίνοντας τη δυνατότητα εξαγωγών και διεθνούς αναγνώρισης. Συνδέει την καινοτομία με την παράδοση, αξιοποιώντας τεχνολογίες για την παραγωγή σύγχρονων, ασφαλών και βιώσιμων προϊόντων. Ενισχύει την αυτάρκεια και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας».

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), κ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, δήλωσε:

«Η νέα ΚΑΠ φέρνει σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις. Η Θράκη μπορεί να πρωταγωνιστήσει, αρκεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και να ενισχύσει τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση. Η ΖΜΘ αποτελεί πρότυπο αυτής της σύνδεσης». Ο ίδιος αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται για το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, στις ενισχύσεις για επενδυτικά μέτρα και χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και στην ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών μέσω τεχνολογίας.

Η ΖΜΘ ως φορέας διαλόγου και ανάπτυξης

Ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της ΖΜΘ, κ. Νικόλαος Μπήλιος, ανέφερε:

«Η ΖΜΘ ως πρωταγωνιστικός πυλώνας της αυτοδύναμης ελληνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης με πανελλήνια και διεθνή εμβέλεια. Ήταν το 2006, όταν πρώτοι εμείς στη ΖΜΘ εφαρμόσαμε τη συμβολαιακή καλλιέργεια κριθαριού βυνοποίησης στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή. Αυτή η πρωτοβουλία δημιούργησε νέα δεδομένα για την ελληνική γεωργία και τη ζυθοποιία, καθώς διασφαλίζει την προμήθεια κριθαριού βυνοποίησης, το οποίο είναι το βασικό συστατικό για την παραγωγή της μπύρας μας. Το 2014 ιδρύσαμε το πρώτο βυνοποιείο ελληνικών συμφερόντων, επιτυγχάνοντας την πλήρη καθετοποίηση της παραγωγικής μας διαδικασίας μέσω της Βύνης Θράκης. Μετουσιώνουμε την αξία μας σε εθνική υπεραξία. Η αυτοδύναμη ελληνική επιχειρηματικότητα που εμείς πρεσβεύουμε, ανοίγει την βιομηχανία, τους χώρους της και τα βιομηχανικά πάρκα στον δημόσιο διάλογο. Δημιουργούμε ένα Παρατηρητήριο Ιδεών, ένα think tank που θα συλλέγει και θα διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής, με στόχο να ενισχύσουμε την τοπική επιχειρηματικότητα και να δώσουμε φωνή στους πρωταγωνιστές της παραγωγής και της μεταποίησης». Τόνισε, επίσης, τη σημασία της μεταποίησης, της πράσινης ανάπτυξης και της εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη ΖΜΘ πυλώνα της περιφερειακής ανάπτυξης σε τοποθεσία γεωπολιτικής σημασίας όπως είναι η Θράκη.

Η Περιφέρεια στέκεται αρωγός στην πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση

Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, σημείωσε:

«Η Περιφέρεια στηρίζει κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση. Η ΖΜΘ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η τοπική παραγωγή μπορεί να δημιουργήσει υπεραξία, θέσεις εργασίας και αναπτυξιακή δυναμική».

Έγινε επίσης αναφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης νέων επιστημόνων και, ευρύτερα, ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στην ανάγκη για στοχευμένες επενδύσεις που θα διασφαλίζουν ότι η υπεραξία της παραγωγής παραμένει στον τόπο όπου δημιουργείται.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο πλευρό των δημιουργών αξίας για τη Θράκη

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, επεσήμανε:

«Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την αγροτική οικονομία και την κοινωνική συνοχή και η δυναμική της ΖΜΘ είναι εμβληματική και την στηρίζουμε ενεργά».

Επιστημονική τεκμηρίωση και καινοτομία

Η Δρ. Σίσσυ Ευθυμιάδου, γεωπόνος – ερευνήτρια του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υπογράμμισε:

«Η επιστημονική τεκμηρίωση και η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, είναι το κλειδί για την επιτυχία κάθε αγροτικής πολιτικής. Η Θράκη έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης».

O πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, κ. Νικόλαος Αγγελίδης προσδιόρισε ότι: «Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε σήμερα στην προσπάθεια ενημέρωσης για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη σύνδεση της ελληνικής γεωργίας με τον επιχειρηματικό κόσμο, σε έναν εμβληματικό χώρο: τις εγκαταστάσεις της ΖΜΘ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο – θα τολμούσα να πω – brand name της Θράκης, και όχι μόνο, στον τομέα των τροφίμων και ποτών, τη δική μας ΒΕΡΓΙΝΑ».

Συμμετοχές και συνέργειες

Στην ημερίδα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων:

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας - Σαπών, εκπρόσωποι δημάρχων Θράκης, η πρόεδρος του επιμελητηρίου Ξάνθης, κα. Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Ν. Ροδόπης, κ. Ανέστης Βαφειάδης καθώς και σημαντικοί εκπρόσωποι παραγωγών, γεωπόνων καθώς και τοπικών επιχειρήσεων.

Επόμενα βήματα

Η ΖΜΘ δεσμεύεται να συνεχίσει τον ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία, τους θεσμικούς φορείς και την επιστημονική κοινότητα, μέσα από τη διοργάνωση νέων ημερίδων και παρουσιάσεων. Στόχος είναι η από κοινού διαμόρφωση πολιτικών που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα της Θράκης και, ευρύτερα, της χώρας.